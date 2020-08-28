Лукашенко перенаправит торговые потоки из портов Литвы в другие страны
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Глава Белоруссии Александр Лукашенко поручил перенаправить все грузовые потоки из портов Литвы в другие страны. Так он решил «поставить на место» Вильнюс, который неоднократно обвинял в попытках дестабилизировать обстановку в Белоруссии.В источнике
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