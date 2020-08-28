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Дума ТВ

Лукашенко перенаправит торговые потоки из портов Литвы в другие страны

Глава Белоруссии Александр Лукашенко поручил перенаправить все грузовые потоки из портов Литвы в другие страны. Так он решил «поставить на место» Вильнюс, который неоднократно обвинял в попытках дестабилизировать обстановку в Белоруссии.В источнике
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Интерфакс

Лукашенко пообещал «поставить на место» страны, которые ввели санкции

Интерфакс06:44
РИА Новости

Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

РИА Новости08:39
Известия

Лукашенко пригрозил ответить на санкции против Белоруссии

Известия07:11
Коммерсантъ

Лукашенко пригрозил Польше и Литве ответными санкциями

Коммерсантъ06:51
РБК

Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

РБК07:40
Газета.Ru

Лукашенко пригрозил ответить на санкции Запада

Газета.Ru06:39
ТАСС

Лукашенко обещает жесткий ответ белорусской стороны на введение санкционных мер

ТАСС06:13
КП - Беларусь

Лукашенко грозит перенаправить торговые потоки Литвы и Польши: Мы им покажем, что такое санкции

КП - Беларусь06:50

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Газета.Ru13:17

Суд отказал петербурженке в препарате за 1 млн долларов для ее сына

Куйбышевский районный суд отказал петербурженке Светлане Гепаловой в требовании к Смольному обеспечить ее сына самым дорогостоящим препаратом в мире под названием «Золгенсма», сообщает объединеная пресс-служба судов 28 августа.
МР7.ру12:49
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Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Весна18:37
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Ветеран ВМС США назвал уязвимость РФ в случае войны с НАТО

Ветеран ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс предположил, что в случае военного противостояния РФ и НАТО страны альянса должны перекрыть российскому флоту доступ в Мировой океан.
Аргументы и Фактывчера в 00:51
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Туристическая компания «Санвэй» объявила о прекращении деятельности

Компания попросила заказчиков, турагентства и партнеров не принимать "импульсивных и необдуманных решений", так как там считают, что общей суммы дебиторской задолженности, подлежащей возврату, и стоимости имущественного комплекса будет достаточно для расчетов со всеми кредиторами.
РИА Новости10:01
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Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки

В Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки, принадлежит структурам миллиардера Алишера Усманова и госкорпорации "Ростех") полагают, что производители мороженого получат выгоду от сокращения нелегального оборота, что даст повод снизить розничные цены.
Газета.Ru03:08
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РФС отменил удаление игрока «Динамо» Скопинцева в матче с «Зенитом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что удаление защитника московского "Динамо" Дмитрия Скопинцева в матче пятого тура чемпионата России было отменено.
Газета.Ru09:58