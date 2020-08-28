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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

Белоруссия может ответить на возможные санкции стран Запада, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит Sputnik Беларусь. Глава государства предложил направить торговые потоки из портов Польши и Литвы не через Белоруссию, а через Балтику или Черное море.В источнике
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РБК

Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

РБКвчера в 07:40
Газета.Ru

Лукашенко пригрозил ответить на санкции Запада

Газета.Ruвчера в 06:39
Известия

Лукашенко пригрозил ответить на санкции против Белоруссии

Известиявчера в 07:11
Коммерсантъ

Лукашенко пригрозил Польше и Литве ответными санкциями

Коммерсантъвчера в 06:51
Интерфакс

Лукашенко пообещал «поставить на место» страны, которые ввели санкции

Интерфаксвчера в 06:44
РИА Новости

Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

РИА Новостивчера в 08:39
ТАСС

Лукашенко обещает жесткий ответ белорусской стороны на введение санкционных мер

ТАССвчера в 06:13
КП - Беларусь

Лукашенко грозит перенаправить торговые потоки Литвы и Польши: Мы им покажем, что такое санкции

КП - Беларусьвчера в 06:50

Соседов объяснил поступок оскорбившего Корчевникова гостя слабоумием

Музыкальный критик и друг телеведущего Бориса Корчевникова Сергей Соседов прокомментировал поступок гостя программы Судьба человека, который оскорбил актера из-за его проблем со слухом.
Соседов объяснил поступок оскорбившего Корчевникова гостя слабоумием
iReactorвчера в 14:10
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В Сарове разработан аппарат для лечения пациентов с коронавирусом

Специалисты из Саровского ядерного центра разработали инновационный аппарат для ингаляционной терапии оксидом азота, который можно использовать для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
RT на русском17:08
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Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей

После заявления клиники ряд омских медиков выступил в поддержку врачей, лечивших Навального в БСМП № 1. Они подписали открытое письмо, в котором отмечалось, что политик остался в живых «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины».
РБКвчера в 16:34
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Сергей Иванов отстранен от должности главы Тербунского района

Тербунский районный суд поддержал СК РФ по Липецкой области об отстранении от должности на время расследования уголовного дела о превышение служебных полномочий главы администрации района Сергея Иванова.
Gorod48вчера в 12:49
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Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ruвчера в 13:17