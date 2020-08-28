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Лукашенко перенаправит торговые потоки из портов Литвы в другие страны

Глава Белоруссии Александр Лукашенко поручил перенаправить все грузовые потоки из портов Литвы в другие страны. Так он решил «поставить на место» Вильнюс, который неоднократно обвинял в попытках дестабилизировать обстановку в Белоруссии.В источнике
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Известия

Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

Известиявчера в 00:30
РИА Новости

Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

РИА Новости28 августа в 08:39
Газета.Ru

В Литве считают, что ответные санкции Минска ударят по Белоруссии

Газета.Ru28 августа в 09:40
РБК

Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

РБК28 августа в 07:40
Коммерсантъ

Чем грозит Белоруссии отказ от литовской логистики

Коммерсантъ28 августа в 15:36
Интерфакс

Лукашенко пообещал «поставить на место» страны, которые ввели санкции

Интерфакс28 августа в 06:44
ТАСС

Лукашенко обещает жесткий ответ белорусской стороны на введение санкционных мер

ТАСС28 августа в 06:13
КП - Беларусь

Лукашенко грозит перенаправить торговые потоки Литвы и Польши: Мы им покажем, что такое санкции

КП - Беларусь28 августа в 06:50

«Хаббл» составляет карту гигантского гало вокруг галактики Андромеда

В новом исследовании ученые при помощи космического телескопа НАСА Hubble («Хаббл») смогли составить карту огромной газовой оболочки под названием гало, окружающей галактику Андромеда, нашего ближайшего крупного галактического соседа.
«Хаббл» составляет карту гигантского гало вокруг галактики Андромеда
AstroNews.ruвчера в 03:45
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Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

В июле российские вкладчики забрали с банковских депозитов $508,6 млн как из системно значимых, так и из мелких банков, свидетельствуют подсчеты РИА "Новости", основанные на статистике Банка России.
Газета.Ru28 августа в 10:58
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Лукашенко заявил об относительной стабилизации обстановки в Белоруссии

Напомним, после выборов президента Белоруссии 9 августа, на которых Лукашенко набрал больше 80% голосов, страну охватила волна протестов граждан, не согласных с результатами подсчета голосов.
Сусанинвчера в 01:41
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
РБКвчера в 15:33
3

«Локомотив» и «Аталанта» согласовали переход Миранчука за €14,5 млн

Российский хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в итальянскую серию A.Как сообщает источник, журналист Джанлука ди Марцио «железнодорожники» согласились на предложение от «Аталанты».
Vprognoze.ruвчера в 13:25

В Литве назвали нелогичными угрозы Лукашенко перекрыть грузопотоки

Клайпеда, Литва, 29 августа 2020, 06:57 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о перекрытии грузовых потоков через Литву назвал нелогичным руководитель порта Клайпеды Альгис Латакас в комментарии, опубликованном 28 августа изданием BNS.
REGNUMвчера в 23:57
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