Лукашенко перенаправит торговые потоки из портов Литвы в другие страны
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Глава Белоруссии Александр Лукашенко поручил перенаправить все грузовые потоки из портов Литвы в другие страны. Так он решил «поставить на место» Вильнюс, который неоднократно обвинял в попытках дестабилизировать обстановку в Белоруссии.В источнике
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Лукашенко обещает жесткий ответ белорусской стороны на введение санкционных мер
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КП - Беларусь28 августа в 06:50