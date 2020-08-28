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Sputnik Литва
Sputnik Литва

Лукашенко поручил переориентировать все потоки товаров с портов Литвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству внести предложение о переориентации всех белорусских торговых потоков с портов Литвы на другие.В источнике
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Известия

Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

Известия00:30
Коммерсантъ

Чем грозит Белоруссии отказ от литовской логистики

Коммерсантъвчера в 15:36
ТАСС

Лукашенко обещает жесткий ответ белорусской стороны на введение санкционных мер

ТАССвчера в 06:13
РБК

Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

РБКвчера в 07:40
РИА Новости

Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

РИА Новостивчера в 08:39
Интерфакс

Лукашенко пообещал «поставить на место» страны, которые ввели санкции

Интерфаксвчера в 06:44
Газета.Ru

В Литве считают, что ответные санкции Минска ударят по Белоруссии

Газета.Ruвчера в 09:40
КП - Беларусь

Лукашенко грозит перенаправить торговые потоки Литвы и Польши: Мы им покажем, что такое санкции

КП - Беларусьвчера в 06:50

Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии 9 августа

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва признает состоявшимися президентские выборы, которые состоялись в Белоруссии 9 августа и закончились победой действующего главы государства Александра Лукашенко.
Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии 9 августа
Наша версия03:37
3,1K

Экс-тренер ФК «Локомотив» Семин оценил ситуацию с судьей Еськовым

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал ситуацию с футбольным арбитром Алексеем Еськовым.
REGNUM06:37

США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».
RT на русском07:06
1,1K

Лукашенко заявил об относительной стабилизации обстановки в Белоруссии

Напомним, после выборов президента Белоруссии 9 августа, на которых Лукашенко набрал больше 80% голосов, страну охватила волна протестов граждан, не согласных с результатами подсчета голосов.
Сусанин01:41
518

Аэрографитовый солнечный парус сочли пригодным для межзвездных полетов

Оказалось, что такие аппараты способны совершать как полеты внутри Солнечной системы, так и межзвездные путешествия без дополнительной тяги, а также при метровых размерах и собственной массе около грамма переносить в десятки раз более массивную нагрузку.
N+107:39