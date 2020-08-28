Лукашенко поручил переориентировать все потоки товаров с портов Литвы
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству внести предложение о переориентации всех белорусских торговых потоков с портов Литвы на другие.В источнике
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