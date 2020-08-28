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Sputnik Литва
Sputnik Литва

Лукашенко поручил переориентировать все потоки товаров с портов Литвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству внести предложение о переориентации всех белорусских торговых потоков с портов Литвы на другие.В источнике
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РБК

Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

РБК07:40
РИА Новости

Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

РИА Новости08:39
Газета.Ru

Лукашенко пригрозил ответить на санкции Запада

Газета.Ru06:39
Коммерсантъ

Лукашенко пригрозил Польше и Литве ответными санкциями

Коммерсантъ06:51
Интерфакс

Лукашенко пообещал «поставить на место» страны, которые ввели санкции

Интерфакс06:44
Известия

Лукашенко пригрозил ответить на санкции против Белоруссии

Известия07:11
ТАСС

Лукашенко обещает жесткий ответ белорусской стороны на введение санкционных мер

ТАСС06:13
КП - Беларусь

Лукашенко грозит перенаправить торговые потоки Литвы и Польши: Мы им покажем, что такое санкции

КП - Беларусь06:50

Над судившим матч «Спартака» арбитром нависла угроза пожизненного отстранения

Футбольный арбитр Алексей Еськов, обслуживавший матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» в качестве видеоассистента главного судьи, не прошел проверку на полиграфе.
Над судившим матч «Спартака» арбитром нависла угроза пожизненного отстранения
Lenta.ru12:07

Роднина высказалась об отставке Гануса с поста главы РУСАДА

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы России Ирина Роднина прокомментировала увольнение Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
RT на русском10:54

ФАС обязала Apple изменить критерии допуска приложений в App Store

В вынесенном теперь предписании говорится, что Apple обязана исключить из своих требований пункт, на основании которого она может отклонить и не допустить в магазин приложений App Store любое приложение стороннего разработчика по любой причине.
3DNews09:02
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