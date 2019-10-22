с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать план адекватного реагирования на размещение американской бронетехники и военнослужащих в непосредственной близости от литовско-белорусской границы. Об этом сообщил глава белорусского Совбеза Станислав Зась, передает корреспондент БелТА.

Лукашенко поручил подготовить ответ на размещение танков США в Литве

Здоровье Губернатор Колымы Сергей Носов: больница Сусмана получит новое здание Губернатор Магаданской области Сергей Носов распорядился произвести расчёты для будущего строительства нового здания Сусманской районной больницы, — сообщает правительство региона.

Общество Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».

Кино Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.

Футбол Сарри назвал «Локомотив» коварной командой Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».

Культура Выставка «Окна сатиры» откроется в Музее Победы 22 октября Масштабный межмузейный выставочный проект, посвященный 100-летию создания плакатов "Окна сатиры РОСТА", откроется в Музее Победы 22 октября.

Политика Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства Республики Калмыкия.

Кино Представлен трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый дублированный трейлер фантастического боевика «Бладшот», главную роль в котором исполнит голливудский актер Вин Дизель.

Здоровье Доктор Мясников назвал популярные лекарства, вызывающие зависимость Врач и популярный телеведущий на российском ТВ Александр Мясников назвал некоторые лекарственные препараты, которые вызывают зависимость.

Энергетика Элизабет Уоррен пригрозила запретить сланцевую добычу нефти Кандидат в президенты США Элизабет Уоррен в ходе предвыборной борьбы пригрозила запретить сланцевую добычу нефти и бурение любых нефтяных скважин на федеральных землях, сообщает ТГ-канал "Газ-Батюшка".

Общество Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.

Политика Косачев оценил итог переговоров Путина и Эрдогана Главный результат переговоров глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана заключается в триумфе дипломатии и провале политики угроз и санкций.

Шоу-бизнес Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.

Политика Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе по поводу предполагаемого давления американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Происшествия В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.

Экономика Сбербанк зафиксировал рост потребительской уверенности среднего класса Индекс потребительской уверенности российского среднего класса увеличился в третьем квартале 2019 года с минус 21% до минус 16%, свидетельствуют итоги ежеквартального опроса «Потребительский индекс Иванова», который проводится по заказу Сбербанка (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса).

Происшествия На северо-востоке Москвы загорелся металлический ангар Металлический ангар загорелся на площади порядка 400 квадратных метров на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Экономика Эксперты засомневались в росте доходов населения на 3% Рост реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года на 3% в годовом выражении не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, заявил "Газете.Ru" директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев во время заседания дискуссионного экономического клуба.

Армия и оружие Шойгу напомнил об оставшихся у США 1,5 часах по Сирии У США остался 1 час и 31 минута, чтобы выполнить все обязательства, взятые по Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

Политика Екатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.

Общество Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем Появились первые фотографии плацкартных вагонов с душем, которые были разработаны компанией «Трансмашхолдинг».

Происшествия Золото обнаружили в найденном на месте прорыва дамб сейфе В сейфе на месте прорыва дамб в Красноярском крае обнаружили девять колб с неповрежденными пломбами, предположительно с золотом.

Происшествия Замглавы Комитета за гражданские права Маяков задержан в Москве Полицейские задержали в столице заместителя руководителя Комитета за гражданские права Андрея Маякова.

Технологии Медик рассказала, как сохранить зрение при использовании смартфона Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова в эфире "Радио 1" дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона.

Авто Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер Источники пишут, что модель получит внешность соответствующую новому фирменному стилю компании.

Здоровье Мобильные комплексы задействуют для диспансеризации на Сахалине Дополнительные мобильные комплексы отправятся в районы Сахалинской области для проведения диспансеризации.