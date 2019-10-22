Армия и оружие
РБКЛукашенко поручил подготовить ответ на размещение танков США в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать план адекватного реагирования на размещение американской бронетехники и военнослужащих в непосредственной близости от литовско-белорусской границы. Об этом сообщил глава белорусского Совбеза Станислав Зась, передает корреспондент БелТА.
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с чего всё началось
Как заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась, местом дислокации прибывающих в Литву подразделений США выбран полигон Пабраде «буквально в 15 км» от границы с Белоруссией.RT на русском16:03
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Здоровье
Губернатор Колымы Сергей Носов: больница Сусмана получит новое здание
Губернатор Магаданской области Сергей Носов распорядился произвести расчёты для будущего строительства нового здания Сусманской районной больницы, — сообщает правительство региона.
Московский Комсомолец Колыма 03:29
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 13:00
Кино
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат
Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Известия вчера в 05:25
Футбол
Сарри назвал «Локомотив» коварной командой
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».
Спорт день за днем 14:48
Культура
Выставка «Окна сатиры» откроется в Музее Победы 22 октября
Масштабный межмузейный выставочный проект, посвященный 100-летию создания плакатов "Окна сатиры РОСТА", откроется в Музее Победы 22 октября.
ТАСС вчера в 10:51
Политика
Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ
Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства Республики Калмыкия.
REGNUM 15:46
Кино
Представлен трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый дублированный трейлер фантастического боевика «Бладшот», главную роль в котором исполнит голливудский актер Вин Дизель.
Профиль 01:54
Здоровье
Доктор Мясников назвал популярные лекарства, вызывающие зависимость
Врач и популярный телеведущий на российском ТВ Александр Мясников назвал некоторые лекарственные препараты, которые вызывают зависимость.
Evo-rus.com 02:58
Энергетика
Элизабет Уоррен пригрозила запретить сланцевую добычу нефти
Кандидат в президенты США Элизабет Уоррен в ходе предвыборной борьбы пригрозила запретить сланцевую добычу нефти и бурение любых нефтяных скважин на федеральных землях, сообщает ТГ-канал "Газ-Батюшка".
ИА REX 15:20
Общество
Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда
Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Российская газета 09:43
Политика
Косачев оценил итог переговоров Путина и Эрдогана
Главный результат переговоров глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана заключается в триумфе дипломатии и провале политики угроз и санкций.
News.ru 18:32
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости вчера в 22:41
Политика
Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе
Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе по поводу предполагаемого давления американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.
RT на русском 17:25
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Экономика
Сбербанк зафиксировал рост потребительской уверенности среднего класса
Индекс потребительской уверенности российского среднего класса увеличился в третьем квартале 2019 года с минус 21% до минус 16%, свидетельствуют итоги ежеквартального опроса «Потребительский индекс Иванова», который проводится по заказу Сбербанка (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса).
РБК 16:15
Происшествия
На северо-востоке Москвы загорелся металлический ангар
Металлический ангар загорелся на площади порядка 400 квадратных метров на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 15:53
Экономика
Эксперты засомневались в росте доходов населения на 3%
Рост реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года на 3% в годовом выражении не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, заявил "Газете.Ru" директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев во время заседания дискуссионного экономического клуба.
Газета.Ru 09:21
Армия и оружие
Шойгу напомнил об оставшихся у США 1,5 часах по Сирии
У США остался 1 час и 31 минута, чтобы выполнить все обязательства, взятые по Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».
РБК 14:24
Политика
Екатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ
Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.
Ведомости вчера в 10:28
Общество
Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Появились первые фотографии плацкартных вагонов с душем, которые были разработаны компанией «Трансмашхолдинг».
Lenta.ru 18:46
Кино
Что говорят о трейлере новых «Звёздных войн» поклонники саги
Компания Disney опубликовала финальный трейлер девятого эпизода «Звёздных войн».
RT на русском 09:38
Происшествия
Золото обнаружили в найденном на месте прорыва дамб сейфе
В сейфе на месте прорыва дамб в Красноярском крае обнаружили девять колб с неповрежденными пломбами, предположительно с золотом.
Вечерняя Москва 04:24
Происшествия
Замглавы Комитета за гражданские права Маяков задержан в Москве
Полицейские задержали в столице заместителя руководителя Комитета за гражданские права Андрея Маякова.
News.ru 14:16
Технологии
Медик рассказала, как сохранить зрение при использовании смартфона
Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова в эфире "Радио 1" дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона.
Piter.tv 08:41
Авто
Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер
Источники пишут, что модель получит внешность соответствующую новому фирменному стилю компании.
Tvoe-avto.com 18:15
Здоровье
Мобильные комплексы задействуют для диспансеризации на Сахалине
Дополнительные мобильные комплексы отправятся в районы Сахалинской области для проведения диспансеризации.
Известия 08:54
Экономика
Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 18:55