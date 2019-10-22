Армия и оружие

РБКРБКЛукашенко поручил подготовить ответ на размещение танков США в Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать план адекватного реагирования на размещение американской бронетехники и военнослужащих в непосредственной близости от литовско-белорусской границы. Об этом сообщил глава белорусского Совбеза Станислав Зась, передает корреспондент БелТА.
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 госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась, местом дислокации прибывающих в Литву подразделений США выбран полигон Пабраде «буквально в 15 км» от границы с Белоруссией.
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