с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать адекватный ответ на размещение в Литве танков и военных из США, сообщил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась.

Лукашенко поручил подготовить ответ на размещение танков США в Литве

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