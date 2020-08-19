Лукашенко поручил пограничникам Белоруссии усилить охрану госграницы
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Минск, 19 августа 2020, 15:47 — REGNUM Поручение усилить охрану государственной границы Белоруссии с целью не допустить на территорию республики из других стран боевиков, оружия, боеприпасов и денег для финансирования беспорядков дал пограничному комитету страны белорусский президент Александр Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
По словам
Лукашенко, охрану границы необходимо усилить, чтобы не допустить в Белоруссию из других стран «боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков».
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