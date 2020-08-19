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REGNUM
REGNUM

Лукашенко поручил пограничникам Белоруссии усилить охрану госграницы

Минск, 19 августа 2020, 15:47 — REGNUM Поручение усилить охрану государственной границы Белоруссии с целью не допустить на территорию республики из других стран боевиков, оружия, боеприпасов и денег для финансирования беспорядков дал пограничному комитету страны белорусский президент Александр Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
По словам
 Лукашенко, охрану границы необходимо усилить, чтобы не допустить в Белоруссию из других стран «боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков».
RT на русском09:20
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Национальная служба новостей

Лукашенко поручил усилить охрану границы

Национальная служба новостей08:54
ТАСС

Лукашенко поручил усилить охрану границы по всему периметру страны

ТАСС07:57
РИА Новости

Лукашенко поручил Минобороны следить за передвижением войск НАТО

РИА Новости08:11
РБК

Лукашенко поручил усилить охрану границ вокруг всей Белоруссии

РБК08:07
Известия

Лукашенко поручил усилить охрану границ Белоруссии

Известия07:58
Газета.Ru

Охрана границ Белоруссии будет усилена

Газета.Ru08:49
URA.Ru

Лукашенко поручил усилить охрану границ Беларуси

URA.Ru07:45

Монахинь из Среднеуральского монастыря перевели в другие обители

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принял решение перевести монахинь, послушниц и священников Среднеуральского монастыря, захваченного лишенным сана схимонахом Сергием (Николаем Романовым), в другие обители, сообщили РИА Новости в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
РИА Новости13:56
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Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

Первая часть популярной франшизы авторства Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" смогла преодолеть отметку в $1 млрд по сборам в кинотеатрах спустя восемнадцать лет и девять месяцев после своей премьеры благодаря пандемии коронавируса.
Газета.Ru09:56
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В Крыму задержали члена украинского незаконного формирования

Батальон был создан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым, которого в России заочно обвиняют в диверсии, совершенной группой лиц, повлекшей значительный ущерб (п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), в шести публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ), а также организации незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ).
Коммерсантъ10:09
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В Саратове за решетку вместо преступника отправили невиновного

Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.
Российская газета10:44
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Раскрыт механизм заражения клеток человека коронавирусом SARS-CoV-2

Берлин, 19 августа 2020, 19:25 — REGNUM Группа германских ученых из Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) в Гейдельберге, Института биофизики Макса Планка, Института Пауля Эрлиха и Франкфуртского университета Гете детально исследовала частицы коронавируса SARS-CoV-2 и выяснила механизм заражения клеток человека этим коронавирусом.
REGNUM12:25
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В БСК рассказали о последствиях отказа от разработки шихана Куштау

Башкирская содовая компания (БСК) надеется, что ученые-геологи в рамках работы координационного совета по вопросу Куштау в Башкирии найдут альтернативный источник сырья для завода, иначе предприятию придется снизить мощность работы на 30% и "дотянуть" имеющее сырье только до 2026 года, заявил генеральный директор БСК Эдуард Давыдов.
РИА Новости14:16
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