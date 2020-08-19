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REGNUM
REGNUM

Лукашенко поручил пограничникам Белоруссии усилить охрану госграницы

Минск, 19 августа 2020, 15:47 — REGNUM Поручение усилить охрану государственной границы Белоруссии с целью не допустить на территорию республики из других стран боевиков, оружия, боеприпасов и денег для финансирования беспорядков дал пограничному комитету страны белорусский президент Александр Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
По словам
 Лукашенко, охрану границы необходимо усилить, чтобы не допустить в Белоруссию из других стран «боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков».
RT на русском09:20
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РБК

Лукашенко поручил усилить охрану границ вокруг всей Белоруссии

РБК08:07
Газета.Ru

Охрана границ Белоруссии будет усилена

Газета.Ru08:49
РИА Новости

Лукашенко поручил Минобороны следить за передвижением войск НАТО

РИА Новости08:11
Национальная служба новостей

Лукашенко поручил усилить охрану границы

Национальная служба новостей08:54
Известия

Лукашенко поручил усилить охрану границ Белоруссии

Известия07:58
ТАСС

Лукашенко поручил усилить охрану границы по всему периметру страны

ТАСС07:57
URA.Ru

Лукашенко поручил усилить охрану границ Беларуси

URA.Ru07:45

Раскрыт механизм заражения клеток человека коронавирусом SARS-CoV-2

Берлин, 19 августа 2020, 19:25 — REGNUM Группа германских ученых из Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) в Гейдельберге, Института биофизики Макса Планка, Института Пауля Эрлиха и Франкфуртского университета Гете детально исследовала частицы коронавируса SARS-CoV-2 и выяснила механизм заражения клеток человека этим коронавирусом.
REGNUM12:25
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Шувалов за год увеличил доход в 2,5 раза

Доход Шувалова в последний полный год работы в правительстве составил 91,3 млн руб. В 2019 году Шувалов, как и в 2018-м, задекларировал три квартиры в России (108,9; 73,8 и 115,8 кв. м), а также два машиноместа, которыми он владеет вместе со своей супругой Ольгой Шуваловой (в 2018-м они в декларации не упоминались).
РБК15:30
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