Лукашенко поручил пограничникам Белоруссии усилить охрану госграницы
Смотрите также
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
Оппозиция призвала провести новые президентские выборы в Белоруссии
Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом
Адвокат Ефремова допустил причастность к ДТП хакеров
Раскрыт механизм заражения клеток человека коронавирусом SARS-CoV-2
NASA сообщило о гигантской аномалии над Землей
Опубликован финальный трейлер российского фильма «Вратарь Галактики»
Первый канал представил наставников девятого сезона шоу «Голос»
В Китае назвали Россию лидером в области гиперзвукового оружия
Новый клип Бузовой собрал за сутки более 1,2 миллиона просмотров
В Мали полковник Ассими Гоита поставлен во главе комитета мятежников
Прохор Шаляпин лишился накладных зубов
Российские вузы начнут зачислять абитуриентов 19 августа
Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной
Скорлупа кешью может восстанавливать поврежденные нервные волокна
Лукашенко поручил предупредить иностранных лидеров об ответственности
Лукашенко поручил силовикам не допускать беспорядков в Белоруссии
Белоруссия перебросила к границе с Польшей и Литвой ракеты и РСЗО
МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну
Дубль Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА в третьем туре РПЛ
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
NASA сообщило о гигантской аномалии над Землей
Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом
Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
Адвокат Ефремова допустил причастность к ДТП хакеров
Корабли ВМФ обеспечили охрану строящих «Северный поток — 2» судов
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество двух стран
Раскрыт механизм заражения клеток человека коронавирусом SARS-CoV-2
Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата
Минск, 19 августа 2020, 15:47 — REGNUM Поручение усилить охрану государственной границы Белоруссии с целью не допустить на территорию республики из других стран боевиков, оружия, боеприпасов и денег для финансирования беспорядков дал пограничному комитету страны белорусский президент Александр Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
По словам
Лукашенко, охрану границы необходимо усилить, чтобы не допустить в Белоруссию из других стран «боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков».
Подробнее о событии