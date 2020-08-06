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REGNUM
REGNUM

Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров РФ и Украины

Украина подозревает 28 из 33 граждан России в «терроризме» как участников войны в Донбассе. Украинская сторона намерена просить Минск выдать 28 российских граждан.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в республику генпрокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с 33 задержанными россиянами, передает БелТА
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Коммерсантъ04:04
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РИА Новости

Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины

РИА Новости04:29
Интерфакс

Лукашенко вызвал в Минск генпрокуроров России и Украины

Интерфакс04:24
Коммерсантъ

Лукашенко пригласил генпрокуроров России и Украины для разбирательства с россиянами

Коммерсантъ04:04
РБК

Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины

РБК04:11
RT на русском

Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины

RT на русском04:07
ТАСС

Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины из-за задержанных россиян

ТАСС04:12
Lenta.ru

Белоруссия пригласит генпрокуроров России и Украины из-за дела «вагнеровцев»

Lenta.ru03:58
КП - Беларусь

«Аж ноют, пищат, кричат». Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины, чтобы разобраться в деле о задержанных россиянах

КП - Беларусь04:48
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Свидетель назвал поведение Ефремова перед ДТП хамским

Свидетель по делу Михаила Ефремова рассказал, что перед ДТП машина актера выезжала на встречку и несколько раз резко тормозила, создавая аварийные ситуации, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости05:05
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«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента

По словам Торбахова, компании часто закрывают глаза на подобную практику, поскольку отказ от нее приводит к снижению выручки, но в то же время «это разрушает отношения с клиентом, впоследствии будет гораздо хуже».
РБК01:40
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