Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров РФ и Украины
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Украина подозревает 28 из 33 граждан России в «терроризме» как участников войны в Донбассе. Украинская сторона намерена просить Минск выдать 28 российских граждан.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в республику генпрокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с 33 задержанными россиянами, передает БелТА
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