Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров РФ и Украины
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С чего всё началось
Как заявило государственное агентство БелТА
, в Минск уже приглашены генеральные прокуроры России и Украины Игорь Краснов и Ирина Венедиктова, чтобы обсудить дальнейшую судьбу 33 россиян.
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