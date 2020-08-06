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REGNUM
REGNUM

Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров РФ и Украины

Украина подозревает 28 из 33 граждан России в «терроризме» как участников войны в Донбассе. Украинская сторона намерена просить Минск выдать 28 российских граждан.В источнике
С чего всё началось
Как заявило государственное агентство БелТА
, в Минск уже приглашены генеральные прокуроры России и Украины Игорь Краснов и Ирина Венедиктова, чтобы обсудить дальнейшую судьбу 33 россиян.
Коммерсантъ07:16
Подробнее о событии
ТАСС

Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины из-за задержанных россиян

ТАСС04:12
Известия

Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров РФ и Украины из-за задержания россиян

Известия04:29
РИА Новости

Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины

РИА Новости04:29
Интерфакс

Лукашенко вызвал в Минск генпрокуроров России и Украины

Интерфакс04:24
Коммерсантъ

Александр Лукашенко пригласил на разговор генпрокуроров России и Украины

Коммерсантъ07:16
РБК

Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины

РБК04:11
RT на русском

Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины

RT на русском04:07
КП - Беларусь

«Аж ноют, пищат, кричат». Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины, чтобы разобраться в деле о задержанных россиянах

КП - Беларусь04:48

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки
РБК06:40
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Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известия07:04
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Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики получило доказательства того, что Вооруженные силы Украины нарушают Конвенцию о запрете использования противопехотных мин.
РИА Новости07:49

Лукашенко – украинцам: Я бы воевал за Крым

Украинский журналист и основатель издания «Гордон» Дмитрий Гордон, известный своим разговором с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию СБУ, записал интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Взгляд.ру06:38
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Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты

Кстати, уточняет агентство, во время нынешнего учения впервые в Беларуси посадку на аэродромный участок совершил четверокурсник авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39.
Российская газетавчера в 07:12
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В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новости08:04
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Железнодорожное сообщение Абхазии и России возобновится с 7 августа

Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщил первый заместитель гендиректора предприятия «Абхазская железная дорога» (АЖД) Алхас Вартагава.
Коммерсантъ06:57
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ЦБ указал банкам на недобросовестные отказы на досрочный возврат долга

Кредиторы отказываются принимать от заемщиков деньги для досрочного возврата потребительских кредитов из-за того, что они вносят недостаточную сумму, говорится в письме первого зампреда Банка России Сергея Швецова.
РБК08:25

Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде

США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
Интерфакс22:12
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