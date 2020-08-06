Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Смотрите также
Лукашенко согласился выдать Украине задержанных россиян
Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Лукашенко: «Коронавирус мне подкинули»
Свидетель обвинения дал показания против Михаила Ефремова в суде
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии
Глюкоза опубликовала архивное фото с погибшей в ДТП Ириной Бережной
МиГ-29 уничтожил в Ливии произведенные в США ЗРК MIM-23
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
Porsche отзывает в России более 400 кроссоверов Cayenne
Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»
Макрон первым из иностранных лидеров прилетел в Бейрут после взрыва
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
В ДТП с автобусом в Тюмени пострадали шесть человек
«Зенит» отрицает заражение коронавирусом в клубе
Захарова рассказала о рассылке Госдепом SMS с предложением для россиян
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Лукашенко согласился выдать Украине задержанных россиян
Захарова: вина задержанных в Белоруссии россиян не доказана
МИД РФ считает безосновательным задержание россиян в Белоруссии
Лукашенко: в Белоруссию переброшен еще один иностранный отряд
Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Лукашенко: «Коронавирус мне подкинули»
Захарова рассказала о рассылке Госдепом SMS с предложением для россиян
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Ефремов на заседании суда с трудом узнал себя на видео после ДТП
В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах
Звезды TikTok стали долларовыми миллионерами
Власти Черногории разрешили гражданам РФ въезд с 7 августа
«Зенит» отрицает заражение коронавирусом в клубе
Соперница Лукашенко отменила предвыборный митинг в Минске
Кинологи МЧС России приступили к работе на завалах в порту Бейрута
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины в связи с задержанием россиян под Минском, сообщает Sputnik Беларусь.В источнике
С чего всё началось
Как заявило государственное агентство БелТА
, в Минск уже приглашены генеральные прокуроры России и Украины Игорь Краснов и Ирина Венедиктова, чтобы обсудить дальнейшую судьбу 33 россиян.
Подробнее о событии