Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины в связи с задержанием россиян под Минском, сообщает Sputnik Беларусь.В источнике
С чего всё началось
Как заявило государственное агентство БелТА
, в Минск уже приглашены генеральные прокуроры России и Украины Игорь Краснов и Ирина Венедиктова, чтобы обсудить дальнейшую судьбу 33 россиян.
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