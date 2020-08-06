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РИА Новости

Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины в связи с задержанием россиян под Минском, сообщает Sputnik Беларусь.В источнике
С чего всё началось
Как заявило государственное агентство БелТА
, в Минск уже приглашены генеральные прокуроры России и Украины Игорь Краснов и Ирина Венедиктова, чтобы обсудить дальнейшую судьбу 33 россиян.
Коммерсантъ07:16
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Известия

Экс-традиция: выдачей Киеву россиян Минск перейдет черту

Известия08:45
Коммерсантъ

Александр Лукашенко пригласил на разговор генпрокуроров России и Украины

Коммерсантъ07:16
RT на русском

Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины

RT на русском04:07
Интерфакс

Лукашенко вызвал в Минск генпрокуроров России и Украины

Интерфакс04:24
ТАСС

Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины из-за задержанных россиян

ТАСС04:12
РБК

Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины

РБК04:11
РИА Новости

Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины

РИА Новости04:29
КП - Беларусь

«Аж ноют, пищат, кричат». Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины, чтобы разобраться в деле о задержанных россиянах

КП - Беларусь04:48

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ruвчера в 13:27
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Адвокат Ефремова в зале суда кричал на защитницу потерпевших

Эльман Пашаев, который в суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова представляет интересы актёра, устроил скандал во время судебного заседания и перешёл на крик, когда помощница адвоката родственников погибшего взяла слово.
News.ru08:35
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости07:40
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к 6, 6,5 и 7 годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известия07:04
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Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан «навести порядок»

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что жители столицы региона обращаются к нему с просьбами остановить акции протеста в поддержку прежнего губернатора Сергея Фургала и навести в городе порядок.
РБК07:53
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Найдено слабое место коронавируса

Специалисты из Университета штата Канзас протестировали терапевтическое средство против коронавируса и обнаружили, что 3С-подобная протеаза (3CLpro) является основным ферментом при развитии SARS-CoV-2.
РИА Новости05:16
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Клубы АПЛ проголосовали против 5 замен в следующем сезоне

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлил действие правила пяти замен на весь следующий сезон, но каждый чемпионат был вправе самостоятельно решать, принимать это нововведение в дальнейшем или нет.
Sports.ru09:35