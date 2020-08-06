с чего всё началось

Украина подозревает 28 из 33 граждан России в «терроризме» как участников войны в Донбассе. Украинская сторона намерена просить Минск выдать 28 российских граждан.

Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров РФ и Украины

Политика Власти Германии ответили на обращение соперницы Лукашенко к Меркель Правительство Германии отреагировало на обращение кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру Ангеле Меркель через немецкие СМИ. 606

Политика В МВД Белоруссии опровергли задержание главы штаба Тихановской Минск, 6 августа 2020, 13:42 — REGNUM Руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз пригласили для беседы в правоохранительные органы. 215

Недвижимость В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса Москва, 6 августа 2020, 09:09 — REGNUM Жителей России, которые в 2020 году продали недвижимость экономкласса и приобрели или в течение года с момента продажи приобретут новое жилье с использованием льготных госпрограмм, предлагают освободить от уплаты подоходного налога. 28

Футбол «Интер» объявил о подписании контракта с Санчесом Чилийский нападающий Алексис Санчес покинул «Манчестер Юнайтед» и перешел в миланский «Интер».

Шоу-бизнес Брайан Остин Грин высмеял в сети Меган Фокс и Machine Gun Kelly Вчера 34-летняя Меган Фокс впервые опубликовала в инстаграме совместный снимок с новым бойфрендом - 30-летним Колсоном Бэйкером, которого многие знают как Machine Gun Kelly.

Общество Россиянам старше 40 дадут дополнительный выходной на диспансеризацию Работающие россияне старше 40 лет с 11 августа могут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной: его можно будет взять раз в год. 843

Общество В Лос-Анджелесе начнут отключать воду в домах с вечеринками Лос-Анджелес, США, 6 августа 2020, 10:22 — REGNUM Отключения электроэнергии и водоснабжения в домах, где в период пандемии будут проходить вечеринки с большим количеством людей, начнут власти Лос-Анджелеса.

Происшествия У Люблинского суда в Москве усилили меры безопасности Полиция усилила меры безопасности у здания Люблинского суда Москвы, где в четверг огласят приговор фигурантам дела "Нового величия".

Хоккей «Монреаль» обыграл «Питтсбург» и вышел вперёд в серии Торонто, Канада, 6 августа 2020, 10:38 — REGNUM «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли.

Единоборства Магомедшарипов вызвал на бой чемпиона UFC Александра Волкановски После срыва отборочного боя за титул с Яиром Родригесом, россиянин Забит Магомедшарипов изъявил желание драться с действующим обладателем чемпионского пояса Александром Волкановски. 2

Происшествия При взрыве в Бейруте погиб один французский гражданин Париж, 6 августа 2020, 11:14 — REGNUM Один гражданин Франции погиб и ещё 24 пострадали в результате мощного взрыва, произошедшего 4 августа в порту столицы Ливана — городе Бейруте. 3

Политика Анджей Дуда во второй раз вступил в должность президента Польши Повторно переизбранный на пост президента Польши Анджей Дуда вступил в должность главы государства.

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Футбол «Рома» продала клуб Фридкину за 591 миллион евро Ранее была информация о том, что Фридкин готов купить итальянский клуб за 710 миллионов евро, однако из-за пандемии COVID-19 стоимость «Ромы» упала.