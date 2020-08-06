Политика
REGNUMЛукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров РФ и Украины
Украина подозревает 28 из 33 граждан России в «терроризме» как участников войны в Донбассе. Украинская сторона намерена просить Минск выдать 28 российских граждан.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в республику генпрокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с 33 задержанными россиянами, передает БелТА.Коммерсантъ04:04
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:54, Ашберн
Политика
Власти Германии ответили на обращение соперницы Лукашенко к Меркель
Правительство Германии отреагировало на обращение кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру Ангеле Меркель через немецкие СМИ.
Царьград вчера в 16:50
Происшествия
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости 04:31
Политика
В МВД Белоруссии опровергли задержание главы штаба Тихановской
Минск, 6 августа 2020, 13:42 — REGNUM Руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз пригласили для беседы в правоохранительные органы.
REGNUM 06:42
Шоу-бизнес
Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Что происходит вчера в 05:54
Недвижимость
В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса
Москва, 6 августа 2020, 09:09 — REGNUM Жителей России, которые в 2020 году продали недвижимость экономкласса и приобрели или в течение года с момента продажи приобретут новое жилье с использованием льготных госпрограмм, предлагают освободить от уплаты подоходного налога.
REGNUM 02:09
Политика
Мишустин объявил о начале экспертизы правил русского языка
Определятся единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик, которые будут содержать нормы современного русского литературного языка.
Вести.Ru 06:25
Футбол
«Интер» объявил о подписании контракта с Санчесом
Чилийский нападающий Алексис Санчес покинул «Манчестер Юнайтед» и перешел в миланский «Интер».
Евро-футбол.ру 05:30
Происшествия
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Газета.Ru 05:23
Политика
Лукашенко рассказал о задержанных «с американскими паспортами»
В преддверии выборов в Белоруссии было задержано немало людей, в том числе те, кто имел американские паспорта.
RT на русском 06:45
Шоу-бизнес
Брайан Остин Грин высмеял в сети Меган Фокс и Machine Gun Kelly
Вчера 34-летняя Меган Фокс впервые опубликовала в инстаграме совместный снимок с новым бойфрендом - 30-летним Колсоном Бэйкером, которого многие знают как Machine Gun Kelly.
ОК! 03:32
Политика
В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы
Речь идет о сумме в 10 млн долларов. Такой информацией поделился госсекретарь Майк Помпео.
Evo-rus.com 01:48
Кино
Постановщица «Кэндимена» снимет сиквел «Капитана Марвел»
ИА InterMedia 05:57
Общество
Россиянам старше 40 дадут дополнительный выходной на диспансеризацию
Работающие россияне старше 40 лет с 11 августа могут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной: его можно будет взять раз в год.
Газета.Ru 06:19
Общество
В Лос-Анджелесе начнут отключать воду в домах с вечеринками
Лос-Анджелес, США, 6 августа 2020, 10:22 — REGNUM Отключения электроэнергии и водоснабжения в домах, где в период пандемии будут проходить вечеринки с большим количеством людей, начнут власти Лос-Анджелеса.
REGNUM 03:22
Происшествия
У Люблинского суда в Москве усилили меры безопасности
Полиция усилила меры безопасности у здания Люблинского суда Москвы, где в четверг огласят приговор фигурантам дела "Нового величия".
Интерфакс 04:40
Футбол
Экс-футболист «Спартака» Ананидзе стал игроком «Ротора»
РИА Новости 06:45
Хоккей
«Монреаль» обыграл «Питтсбург» и вышел вперёд в серии
Торонто, Канада, 6 августа 2020, 10:38 — REGNUM «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли.
REGNUM 03:38
Единоборства
Магомедшарипов вызвал на бой чемпиона UFC Александра Волкановски
После срыва отборочного боя за титул с Яиром Родригесом, россиянин Забит Магомедшарипов изъявил желание драться с действующим обладателем чемпионского пояса Александром Волкановски.
CT news 03:36
Происшествия
В Астрахани мальчик погиб под бетонной плитой на детской площадке
На мальчика, игравшего на детской площадке, обрушилась бетонная плита. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.
REGNUM 02:18
Технологии
Хакеры взломали сервисы Canon и требуют выкуп за похищенные данные
Хакеры зашифровали доступ к данным и готовы в обмен на выкуп, сумму которого Canon не оглашает, готовы предоставить ключ.
RuNews24.ru 05:57
Происшествия
При взрыве в Бейруте погиб один французский гражданин
Париж, 6 августа 2020, 11:14 — REGNUM Один гражданин Франции погиб и ещё 24 пострадали в результате мощного взрыва, произошедшего 4 августа в порту столицы Ливана — городе Бейруте.
REGNUM 04:14
Политика
Анджей Дуда во второй раз вступил в должность президента Польши
Повторно переизбранный на пост президента Польши Анджей Дуда вступил в должность главы государства.
Инфорос 06:43
Общество
В Ростовской области выявили еще 130 случаев коронавируса
За последние сутки в Ростовской области выявили еще 130 случаев коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора Росовской области.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 04:12
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вместе с детьми отправились на отдых
Семейная пара часто выезжают всей семьей отдыхать, в основном рэпер и модель выбирает заграничный курорт в теплых странах.33-летний рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и 32-летняя Оксана Самойлова вместе с тремя детьми проводят отпуск в Турции.
Inc-news.ru вчера в 15:20
Авто
Volkswagen обнародовал изображения нового кемпера на базе Caddy
Берлин, 6 августа 2020, 13:33 — REGNUM Появилось первое официальное фото нового кемпера Volkswagen, созданного на платформе Caddy пятого поколения.
REGNUM 06:33
Культура
Иностранные оркестры не примут участия в фестивале «Спасская башня»
В этом году иностранные оркестры не примут участия в фестивале «Спасская башня» из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 06:38
Общество
Составлен рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами чиновников
Самые низкие зарплаты государственные служащие получают в Воронеже (24,2 тыс. рублей), Саратове (23,9 тыс. рублей) и Ульяновске (23,8 тыс. рублей).
RT на русском 03:48
Футбол
«Рома» продала клуб Фридкину за 591 миллион евро
Ранее была информация о том, что Фридкин готов купить итальянский клуб за 710 миллионов евро, однако из-за пандемии COVID-19 стоимость «Ромы» упала.
ГЛАС.RU 05:03
Футбол
Виллиан согласовал с «Арсеналом» контракт на три года
«Челси» не намерен идти на условия игрока и подписывать с ним трудовое соглашение сроком на три года. Однако, это намерен сделать «Арсенал».
ODDS.ru 06:09