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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко поручил применить «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военному командованию страны задействовать "самые жесткие меры" в целях защиты территориальной целостности республики, передает в субботу агентство Sputnik Беларусь.В источнике
Александр Лукашенко
Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется, подключили внешний фактор.
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Коммерсантъ

Лукашенко поручил принимать «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии

Коммерсантъ04:26
ТАСС

Лукашенко поручил военным жестко обеспечить защиту территориальной целостности страны

ТАСС04:30
Российская газета

Лукашенко: Против Беларуси используют сценарий цветных революций

Российская газета04:27
Известия

Лукашенко поручил принимать жесткие меры по защите целостности Белоруссии

Известия04:40
RT на русском

Лукашенко поручил принять жёсткие меры для защиты целостности Белоруссии

RT на русском04:23
Газета.Ru

Лукашенко назвал «оригинальность и особенность» ситуации в Белоруссии

Газета.Ru04:20
РИА Новости

Лукашенко заявил о плане цветной революции в Белоруссии

РИА Новости04:20

Американское издание заявило о связи лидеров мятежа в Мали с Россией

Американское издание Daily Beast со ссылкой на анонимные малийские военные источники пишет, что лидеры военного мятежа в Мали - Малик Диав и Садио Камара - незадолго до самого переворота якобы проходили военную подготовку в России, выводы статьи основаны на предположениях неких неназванных офицеров - полковника и лейтенанта, которые сами не участвовали в процессе смены власти в стране.
РИА Новости04:38
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

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РБК22:45
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Эрдоган собрался вслед за Святой Софией сделать мечетью монастырь Хора

Правительственное издание Турции сообщило информацию, согласно которой власти страны намереваются превратить в мечеть ромейский (византийский) православный монастырь VI века Хора в Стамбуле.
ANNA-Newsвчера в 14:17
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Экипаж МКС изолировался в российском сегменте из-за утечки воздуха

Экипаж Международной космической станции изолировался в российском сегменте на трое суток, люки в американский сегмент закрыли для поиска там возможного места утечки воздуха, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
РИА Новостивчера в 16:28
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Бывшего заммэра Красноярска подозревают в превышении полномочий

Бывшего заместителя мэра Красноярска подозревают в превышении должностных полномочий при контроле за поставкой продуктов питания муниципальному предприятию, сообщает МУ МВД России «Красноярское».
АиФ Красноярск03:38
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Фильм «Милашки» для Netflix обвинили в педофилии и порнографии

В Сети разразился скандал по поводу сексуализации 11-летних девочек в фильме «Милашки», показ которого запланировал на 9 сентября онлайн-кинотеатр Netflix, 20 августа сообщает американский еженедельник Variety.
ИА Красная Веснавчера в 15:11
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