с чего всё началось

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил Госсекретариату Совбеза и Минобороны страны разработать и в ближайшее время представить ему план мероприятий по адекватному реагированию в связи с размещением в Литве американской бронетехники.

Лукашенко поручил отреагировать на размещение танков США в Литве

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Наука Камера раздора: есть ли проблемы у «Спектра-РГ» Разработка «Спектра-РГ» продолжалась десятилетиями, и 13 июля, когда аппарат наконец-то был запущен (в первую назначенную дату запуск не состоялся из-за разрядившегося аккумулятора обсерватории), стало праздником для отечественной астрономии.

Происшествия В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.

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Финансы Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6% Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.

Общество Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.

Авто Самый дешевый кроссовер Toyota появился в продаже В Китае стартовали продажи субкомпактного кроссовера Yaris LX. Этот автомобиль является самым бюджетным SUV в линейке японской компании.

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Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Политика Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.

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Шоу-бизнес Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.

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