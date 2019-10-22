Армия и оружие
RT на русскомЛукашенко поручил отреагировать на размещение танков США в Литве
Белорусский президент Александр Лукашенко поручил Госсекретариату Совбеза и Минобороны страны разработать и в ближайшее время представить ему план мероприятий по адекватному реагированию в связи с размещением в Литве американской бронетехники.
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с чего всё началось
Как заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась, местом дислокации прибывающих в Литву подразделений США выбран полигон Пабраде «буквально в 15 км» от границы с Белоруссией.RT на русскомвчера в 16:03
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Лукашенко против американских «Абрамсов» у белорусской границы: что происходит?
КП - Беларусьвчера в 18:19
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Политика
Зеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате»
Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.
REGNUM 02:24
Происшествия
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Газета.Ru вчера в 21:56
Наука
Камера раздора: есть ли проблемы у «Спектра-РГ»
Разработка «Спектра-РГ» продолжалась десятилетиями, и 13 июля, когда аппарат наконец-то был запущен (в первую назначенную дату запуск не состоялся из-за разрядившегося аккумулятора обсерватории), стало праздником для отечественной астрономии.
Индикатор вчера в 02:19
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Газета.Ru вчера в 17:29
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%
Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Ведомости вчера в 08:34
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
РБК вчера в 20:35
Авто
Самый дешевый кроссовер Toyota появился в продаже
В Китае стартовали продажи субкомпактного кроссовера Yaris LX. Этот автомобиль является самым бюджетным SUV в линейке японской компании.
Тарантас Ньюс 21 октября в 02:27
Происшествия
Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве
Коммерсантъ вчера в 09:01
Общество
Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова
Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Музыка
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип на новую песню
VSE42.RU 21 октября в 23:48
Происшествия
Задержанный юноша с ножом в саратовской школе отправлен в психбольницу
Новости Саратова 01:42
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика
Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
Вести.Ru вчера в 19:58
Общество
Роскачество нашло опасные микроорганизмы и плесень в ромашковом чае
Роскачество провело исследование ромашкового чая и выявило среди 25 торговых марок только 20 безопасных к употреблению.
РБК 02:18
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 21 октября в 01:47
Армия и оружие
Турция прекратила военную операцию в Сирии
1. Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.
Lenta.ru вчера в 17:20
Путешествия
Lonely Planet назвал топ-10 мест для путешествий в 2020 году
Названы десять лучших мест для путешествий в 2020 году по версии туристического портала Lonely Panet.
РБК 01:55
Шоу-бизнес
Анна Снаткина по совету Сергея Безрукова похудела на 10 килограммов
Анна Снаткина рассказала журналистам о совете Сергея Безрукова. Оказалось, что однажды благодаря актеру она похудела на 10 килограммов.
OAnews 02:25
Происшествия
В родовом ауле Арашуковых задержали родственников экс-сенатора
Экс-сенатор Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации 30 января, он обвиняется в причастности к убийству двух человек и участии в преступной группировке.
РБК вчера в 13:38
Технологии
Создан первый чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи
ЦДИ ПО вчера в 13:21
Экономика
В России выросло число долларовых миллиардеров
Уточняется, что одновременно выросло и число долларовых миллионеров — с 172 тыс. до 246 тыс. По оценкам аналитиков, 10% самых богатых россиян контролируют 83% всего личного благосостояния в стране.
RT на русском 21 октября в 07:44
Здоровье
Более 7 тысяч жителей Тверской области за неделю заболели ОРВИ
В Тверской области выявлено более 7 тысяч человек с диагнозом ОРВИ, случаев заболевания гриппом не зарегистрировано.
ГТРК Тверь 21 октября в 08:01
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях
РИА Новости вчера в 10:18
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском 21 октября в 17:51
Хоккей
Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия 01:08
Фигурное катание
15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания
Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
РИА Новости 21 октября в 11:50
Экономика
В России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru 21 октября в 23:49