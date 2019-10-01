Армия и оружие
ИзвестияЛукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
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с чего всё началось
Как заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась, местом дислокации прибывающих в Литву подразделений США выбран полигон Пабраде «буквально в 15 км» от границы с Белоруссией.RT на русскомвчера в 16:03
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Лукашенко против американских «Абрамсов» у белорусской границы: что происходит?
КП - Беларусьвчера в 18:19
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Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Политика
Эрдоган сообщил о гибели двух россиян при строительстве АЭС «Аккую»
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным сообщил о гибели двух россиян при строительстве в Турции АЭС «Аккую», передает корреспондент РБК.
Общество
Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".
Политика
Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ
Происшествия
Пять человек насмерть отравились газом под Челябинском
В Челябинской области в поселке Роза Коркинского района отравились газом семь человек. Пятерых из них спасти не удалось.
Наука
Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака
Кино
Мединский представил «доску позора» российского кино
Министр культуры Владимир Мединский на презентации в Минкультуры представил анонсированную им ранее «доску позора» отечественных фильмов, которые получили государственную поддержку, но в итоге не вернули возвратные субсидии или так и не вышли в прокат, передает корреспондент RNS.
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в Instagram.
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
Космос
Роскосмос рассекретил документы о первом многоместном корабле «Восход»
Общество
Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой
Политика
Россия не видит шагов Украины по подготовке к «нормандской четверке»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит изменений в ситуации с подготовкой саммита "нормандской четверки" со стороны Киева, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой
В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
Экономика
Россияне увеличили потребление красной икры на 22%
Потребление красной икры россиянами с октября 2018-го по сентябрь 2019 года выросло по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 22%, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании GfK, отслеживающей ежедневные покупки 20 тыс. домохозяйств в РФ Доля семей, которые хотя бы один раз в течение год купили красную икру, увеличилась на 3,5 процентного пункта, до 33%.
Здоровье
Минздрав назвал зарплату медиков в Иркутской области
Минздрав познакомил медиков с методикой подсчетов, чтобы не было недопонимания.
Космос
Одобрен проект российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
Происшествия
Задержанный юноша с ножом в саратовской школе отправлен в психбольницу
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Экономика
Нобелевский лауреат счёл мифом пользу от снижения налогов
Банерджи считает, что необходимо поднять налоги для богатых людей и «раздать деньги» людям, чтобы они могли их потратить, а это, в свою очередь, будет увеличивать инвестиции.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов
Политика
Уволен глава департамента соцзащиты Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу департамента труда и социальной защиты Владимира Петросяна.
Армия и оружие
Прибытие вертолетов ВКС РФ на бывшую базу США в Сирии сняли на видео
Историческое прибытие вертолетов ВКС России на бывшую американскую базу показали на видео.
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием
Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.
Политика
Посол США на Украине дал показания против Трампа
Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.