Армия и оружие

ИзвестияИзвестияЛукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
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 госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась, местом дислокации прибывающих в Литву подразделений США выбран полигон Пабраде «буквально в 15 км» от границы с Белоруссией.
RT на русскомвчера в 16:03

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Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве

Известиявчера в 14:27

Лукашенко поручил подготовить ответ на размещение танков США в Литве

РБКвчера в 15:43

Лукашенко поручил подготовить ответ на размещение танков США в Литве

РИА Новостивчера в 15:01

Лукашенко поручил отреагировать на размещение танков США в Литве

RT на русскомвчера в 16:03

В Минске готовят ответ на размещение американских танков в Литве

Российская газетавчера в 14:08

Лукашенко поручил проработать ответ на размещение американских танков в Литве

ТАССвчера в 13:45

Белоруссия ответит на размещение американских танков в Литве

Lenta.ruвчера в 13:43
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Лукашенко против американских «Абрамсов» у белорусской границы: что происходит?

КП - Беларусьвчера в 18:19
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 03:56, Вашингтон
Армия и оружие

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика

Эрдоган сообщил о гибели двух россиян при строительстве АЭС «Аккую»

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным сообщил о гибели двух россиян при строительстве в Турции АЭС «Аккую», передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 13:06
Общество

Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:57
Политика

Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ

REGNUM вчера в 15:46
Происшествия

Пять человек насмерть отравились газом под Челябинском

В Челябинской области в поселке Роза Коркинского района отравились газом семь человек. Пятерых из них спасти не удалось.
Известия 03:14
Наука

Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака

Lenta.ru вчера в 07:59
Кино

Мединский представил «доску позора» российского кино

Министр культуры Владимир Мединский на презентации в Минкультуры представил анонсированную им ранее «доску позора» отечественных фильмов, которые получили государственную поддержку, но в итоге не вернули возвратные субсидии или так и не вышли в прокат, передает корреспондент RNS.
Rambler News Service 21 октября в 05:10
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

Газета.Ru вчера в 17:29
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru вчера в 01:53
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Происшествия

Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области

РБК вчера в 19:26
Космос

Роскосмос рассекретил документы о первом многоместном корабле «Восход»

News.ru 21 октября в 04:09
Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

РБК 21 октября в 15:58
Политика

Россия не видит шагов Украины по подготовке к «нормандской четверке»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит изменений в ситуации с подготовкой саммита "нормандской четверки" со стороны Киева, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:53
Шоу-бизнес

Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой

В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.
Discover24 вчера в 02:50
Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 21 октября в 20:01
Экономика

Россияне увеличили потребление красной икры на 22%

Потребление красной икры россиянами с октября 2018-го по сентябрь 2019 года выросло по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 22%, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании GfK, отслеживающей ежедневные покупки 20 тыс. домохозяйств в РФ Доля семей, которые хотя бы один раз в течение год купили красную икру, увеличилась на 3,5 процентного пункта, до 33%.
Коммерсантъ 02:03
Здоровье

Минздрав назвал зарплату медиков в Иркутской области

Минздрав познакомил медиков с методикой подсчетов, чтобы не было недопонимания.
КП - Иркутск 00:39
Гаджеты

Новый iPhone SE 2 запустят в производство уже в январе 2020 года

Профиль 02:13
Космос

Одобрен проект российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

Вечерняя Москва вчера в 07:45
Происшествия

Задержанный юноша с ножом в саратовской школе отправлен в психбольницу

Новости Саратова 01:42
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер 21 октября в 08:32
Экономика

Нобелевский лауреат счёл мифом пользу от снижения налогов

Банерджи считает, что необходимо поднять налоги для богатых людей и «раздать деньги» людям, чтобы они могли их потратить, а это, в свою очередь, будет увеличивать инвестиции.
Говорит Москва 02:57
Футбол

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов

Российская газета вчера в 17:16
Политика

Уволен глава департамента соцзащиты Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу департамента труда и социальной защиты Владимира Петросяна.
RT на русском 02:45
Армия и оружие

Прибытие вертолетов ВКС РФ на бывшую базу США в Сирии сняли на видео

Историческое прибытие вертолетов ВКС России на бывшую американскую базу показали на видео.
Российская газета вчера в 02:21
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием

Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.
Pravda.Ru 21 октября в 12:08
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В СК возбудили дело по факту гибели рабочих на руднике в Норильске

ТК Звезда 02:33
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Посол США на Украине дал показания против Трампа

Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
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