Армия и оружие
ИзвестияЛукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
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Политика
Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»
В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
Политика
Путин проинформировал Асада об итогах переговоров с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин проинформировал сирийского коллегу Башара Асада об итогах встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоялась во вторник в Сочи.
Политика
Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Политика
Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев
Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Кино
Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
Футбол
Ювентус — Локомотив 0:1 (Перерыв)
Шоу-бизнес
Сын Кристины Орбакайте окончил университет
Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.
Происшествия
В сейфе на месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили золото
В сейфе, который был обнаружен не месте прорыва дамбы в Красноярском крае, нашли золото.
Общество
На Украине заявили о «смерти» Днепра
Политика
Зеленский обсудил с Назарбаевым Донбасс и Крым
Президент Украины Зеленский обсудил в ходе встречи с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым вопросы войны в Донбассе и "оккупации" Крыма.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова вернулась к работе спустя пять дней после родов
Нового члена семьи встречали мама рэпера Симона Яковлевна, 5-летняя Алиса — дочь Тимати от прошлых отношений, его брат Артем, а также отец и сестра Решетовой.
Здоровье
В Минздраве назвали альтернативу антибиотикам
Как пояснил один из директоров группы российских фармкомпаний Михаил Самсонов, устойчивость к тем или иным антибиотикам сейчас наблюдается у 75% жителей России, что вызвано хаотичным применением этих препаратов.
Хоккей
СКА — Нефтехимик 2:3 (Серия буллитов)
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
Общество
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
"Трансмашхолдинг" презентовал новый купейный вагон, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка, в апреле.
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
Здоровье
Доктор Мясников назвал популярные лекарства, вызывающие зависимость
Как сообщает ToDay News Ufa источник, со слов доктора Мясникова лекарствами-пустышками являются такие популярные средства, как: препараты от насморка; успокоительные средства; снотворные.
Футбол
Матчи чемпионата Чили отменены из-за беспорядков в стране
Национальная ассоциация профессионального футбола Чили (ANFP) объявила о приостановлении матчей чемпионата страны из-за беспорядков, сообщается на официальной странице организации.
Шоу-бизнес
В театре прокомментировали госпитализацию Талызиной
В пресс-службе Театра имени Моссовета прокомментировали информацию о госпитализации народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.
Футбол