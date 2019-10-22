Армия и оружие

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
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Лукашенко поручил разработать ответ на размещение в Литве танков из США

РИА Новости15:01

Лукашенко потребовал ответа на появление бронетехники США в Литве

Московский Комсомолец14:35

В Минске готовят ответ на размещение американских танков в Литве

Российская газета14:08

Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве

Известия14:27

Лукашенко поручил проработать ответ на размещение американских танков в Литве

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Белоруссия ответит на размещение американских танков в Литве

Lenta.ru13:43

Лукашенко поручил разработать план по реагированию на размещение танков США в Литве

Взгляд.ру13:42
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