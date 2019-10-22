Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.

Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве

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