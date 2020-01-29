Общество

Взгляд.руВзгляд.руЛукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном о поставках нефти

«Глава государства Александр Лукашенко указом №27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Белоруссию, а также по проекту соглашения и его подписанию при достижении договоренности в пределах одобренного проекта», – сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном о поставках нефти, передает
 БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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