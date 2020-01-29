Общество
Взгляд.руЛукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном о поставках нефти
«Глава государства Александр Лукашенко указом №27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Белоруссию, а также по проекту соглашения и его подписанию при достижении договоренности в пределах одобренного проекта», – сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
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Политика
Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией
На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
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В начале января министр энергетики Бразилии Бенту Альбукерке заявил о старте переговоров по вступлению страны в Организацию стран — экспортеров нефти.
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Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
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"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.
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За угрозы Путину арестованы земляки смертника из петербургского метро
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Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
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Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
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СК РФ возобновил уголовное дело против трансплантолога Каабака
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Saksa присоединился к составу OG по Dota 2
Политика
Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса
Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.
Происшествия
Пятый случай заражения коронавирусом отмечен во Франции
Французские медики зафиксировали пятый случай заражения новым коронавирусом, о чем заявили в минздраве республики.
Здоровье
Жителей Южной Кореи призвали воздержаться от поездок в Китай
В связи с распространением коронавируса по всему Китаю МИД Южной Кореи вновь повысил уровень опасности при посещении Поднебесной.
Армия и оружие
Bild: германские солдаты тренируются на автомобилях из-за нехватки БМП
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Состоялся релиз Warcraft III: Reforged
В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.
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Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
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«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась
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