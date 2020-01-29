с чего всё началось

«Глава государства Александр Лукашенко указом № 27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта»,- говорится в сообщении.

Лукашенко поручил провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти

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