Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceЛукашенко поручил провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти

«Глава государства Александр Лукашенко указом № 27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта»,- говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном о поставках нефти, передает
 БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
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Происшествия

В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный

Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
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В Кремле прокомментировали идею введения термина «верховный правитель»

Идея о замене в Конституции Российской Федерации термина «президент» на «верховный правитель» появилась совсем недавно, и у главы государства Владимира Путина пока нет мнения на этот счёт, как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Шоу-бизнес

Пелагея впервые высказалась о разделе имущества с Иваном Телегиным

На фоне расставания Пелагеи с Телегиным появилось немало информации касаемо раздела имущества.
Bimru.ru 09:36
Политика

ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии в среду подтвердила полномочия делегации РФ.
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В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
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Эксперт Минздрава назвал сроки появления коронавируса в России

По мнению профессора, для опасений есть причины: болезнь передается воздушно-капельным путем, высокий прирост заболеваемости, новые случаи заражения в провинциях Китая, которые граничат с Российской Федерацией, завоз вируса в 16 стран.
7 канал Красноярск вчера в 20:39
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Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
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Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 28—29 января сохранила базовую процентную ставку на уровне в 1,5—1,75% годовых.
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Политика

Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
РБК 10:30
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Редакция ToDay News Ufa сообщает, что 23-летняя уроженка города Ижевска претендовала на победу сразу в трех номинациях, но победила лишь в одной номинации «Лучшая иностранная сцена группового секса».
ToDay News Ufa вчера в 10:16
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Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
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Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа

News.ru 08:59
Происшествия

Двух человек госпитализировали в Воронеже с подозрением на коронавирус

В Воронеже 35-летний мужчина и 55-летняя женщина были госпитализированы с подозрением на коронавирус 2019-nCoV.
Известия вчера в 18:19
Кино

Первый трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat появился в Сети

VSE42.RU 03:36
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
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Анонс зеркальной камеры Canon EOS 850D ожидается в феврале

По сообщению источника, в феврале компания Canon представит зеркальную камеру Canon EOS 850D.
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Энергетика

На Украине почти закончился собственный газ

На Украине почти закончились запасы собственных месторождений газа, написала на своей странице в Facebook дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укргазодобыча».
Lenta.ru 10:09
Общество

ЦИАН оценил количество пятиэтажек под снос в регионах России

«В 16 крупнейших региональных рынках (города-миллионники, Московская и Ленинградская области) из 107 тыс. многоэтажных жилых домов московским критериям включения в программу реновации соответствует около 27% от числа зданий, на которые приходится 18% площади жилого фонда», — отмечают аналитики.
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Возобновлено уголовное дело против спасшего сотни детей хирурга

Следователи возобновили уголовное дело о халатности против главы отделения трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, который спас сотни нуждающихся в пересадке почек детей.
Lenta.ru 12:45
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Президент Германии предостерег от переписывания истории

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в бундестаге предостерег от инструментализации истории нацистских преступлений, превращении ее "в оружие".
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Россия закрыла границу с Китаем из-за коронавируса

Пешеходная и автомобильная граница между Россией и Китаем будет закрыта с 31 января до 2 февраля из-за коронавируса.
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Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
News-24.ru 06:17
Общество

В Москве госпитализировали главу Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что находится в больнице из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания.
РИА Новости 12:44
Гаджеты

Apple отчиталась о рекордной в истории выручке за квартал

Американская компания Apple рассказала о прибыли за квартал, который закончился 28 декабря прошлого года, составляющая 91,8 млрд долларов.
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