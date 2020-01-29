Общество
Rambler News ServiceЛукашенко поручил провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти
«Глава государства Александр Лукашенко указом № 27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта»,- говорится в сообщении.
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Футбол
Лучший бомбардир «Крыльев Советов» перейдет в «Спартак»
Павел Андреев, агент форварда самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева, заявил, что футболист в ближайшее время перейдет в московский «Спартак».
Происшествия
Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде
34-летнего жителя Новосибирска задержали по подозрению в убийстве 33-летней бывшей возлюбленной, которая находилась на восьмом месяце беременности, сообщает региональный Следственный комитет.
Шоу-бизнес
Футболист Аршавин выгоняет из квартиры бывшую жену с дочкой
Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина рассказала, что экс-супруг и его мама собираются выселить ее из квартиры вместе с дочкой.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Политика
В Кремле прокомментировали идею введения термина «верховный правитель»
Идея о замене в Конституции Российской Федерации термина «президент» на «верховный правитель» появилась совсем недавно, и у главы государства Владимира Путина пока нет мнения на этот счёт, как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Пелагея впервые высказалась о разделе имущества с Иваном Телегиным
На фоне расставания Пелагеи с Телегиным появилось немало информации касаемо раздела имущества.
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии в среду подтвердила полномочия делегации РФ.
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал сроки появления коронавируса в России
По мнению профессора, для опасений есть причины: болезнь передается воздушно-капельным путем, высокий прирост заболеваемости, новые случаи заражения в провинциях Китая, которые граничат с Российской Федерацией, завоз вируса в 16 стран.
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 28—29 января сохранила базовую процентную ставку на уровне в 1,5—1,75% годовых.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Кино
Россиянка Юлия Чиркова стала обладательницей «Порно-Оскара»
Редакция ToDay News Ufa сообщает, что 23-летняя уроженка города Ижевска претендовала на победу сразу в трех номинациях, но победила лишь в одной номинации «Лучшая иностранная сцена группового секса».
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Происшествия
Двух человек госпитализировали в Воронеже с подозрением на коронавирус
В Воронеже 35-летний мужчина и 55-летняя женщина были госпитализированы с подозрением на коронавирус 2019-nCoV.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Гаджеты
Анонс зеркальной камеры Canon EOS 850D ожидается в феврале
По сообщению источника, в феврале компания Canon представит зеркальную камеру Canon EOS 850D.
Энергетика
На Украине почти закончился собственный газ
На Украине почти закончились запасы собственных месторождений газа, написала на своей странице в Facebook дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укргазодобыча».
Общество
ЦИАН оценил количество пятиэтажек под снос в регионах России
«В 16 крупнейших региональных рынках (города-миллионники, Московская и Ленинградская области) из 107 тыс. многоэтажных жилых домов московским критериям включения в программу реновации соответствует около 27% от числа зданий, на которые приходится 18% площади жилого фонда», — отмечают аналитики.
Происшествия
Возобновлено уголовное дело против спасшего сотни детей хирурга
Следователи возобновили уголовное дело о халатности против главы отделения трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, который спас сотни нуждающихся в пересадке почек детей.
Политика
Президент Германии предостерег от переписывания истории
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в бундестаге предостерег от инструментализации истории нацистских преступлений, превращении ее "в оружие".
Общество
Россия закрыла границу с Китаем из-за коронавируса
Пешеходная и автомобильная граница между Россией и Китаем будет закрыта с 31 января до 2 февраля из-за коронавируса.
Культура
Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
Общество
В Москве госпитализировали главу Республики Алтай
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что находится в больнице из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания.
Гаджеты
Apple отчиталась о рекордной в истории выручке за квартал
Американская компания Apple рассказала о прибыли за квартал, который закончился 28 декабря прошлого года, составляющая 91,8 млрд долларов.