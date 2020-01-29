Общество

РБКРБКЛукашенко поручил обсудить поставки нефти с Казахстаном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном о поставках нефти, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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