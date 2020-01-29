Общество
РБКЛукашенко поручил обсудить поставки нефти с Казахстаном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном о поставках нефти, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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Общество
Спрос на медицинские маски в России из-за коронавируса вырос в 13 раз
Спрос на медицинские маски на фоне новостей о китайском коронавирусе увеличился в 13 раз.
Футбол
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Вест Хэм»
Лондонский «Вест Хэм» на своем поле проиграл «Ливерпулю» (0:2) в матче 18-го тура чемпионата Англии.
Политика
Путин снял с должности главу Чувашии
Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Футбол
«Манчестер Сити» стал вторым финалистом Кубка лиги
Несмотря на поражение, "Манчестер Сити" выиграл по сумме двух встреч и вышел в финал Кубка лиги, где сыграет с "Астон Виллой".
Общество
«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
Финансы
Курс доллара превысил 63 рубля впервые с декабря 2019 года
В последний раз курс доллара был выше 63 рублей 12 декабря 2019 года. Вместе с тем евро сейчас торгуется в районе 69,32 рубля.
Общество
Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Общество
Главу Республики Алтай госпитализировали в Москве
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин госпитализирован в Москве из-за проблем с желудком, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.
Здоровье
Тату в Европе могут обесцветиться или вовсе исчезнуть
Известно, что синие и зеленые чернила, которые необходимы для тату, не собираются запрещать сразу же.
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал сроки появления коронавируса в России
По мнению профессора, для опасений есть причины: болезнь передается воздушно-капельным путем, высокий прирост заболеваемости, новые случаи заражения в провинциях Китая, которые граничат с Российской Федерацией, завоз вируса в 16 стран.
Авто
За год продажи автомобилей в Санкт-Петербурге упали на 4%
Доля продаж в Северной столице в прошлом году составила 8,7% (-0,1%).
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Экономика
Снижение прожиточного минимума не скажется на размерах МРОТ и пенсий
Андрей Исаев, член Комитета по труду и социальной политике при Государственной Думе РФ, заявил, что прожиточный минимум будет влиять на пенсии и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) только в сторону повышения.
Здоровье
Сахар белый и «коричневый» ‒ в чем разница? Мнение врача
В поисках альтернативы обычному белому сахару многие обращают внимание на присутствующие в изобилии на полках магазинов другие виды этого продукта.
Происшествия
Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде
34-летнего жителя Новосибирска задержали по подозрению в убийстве 33-летней бывшей возлюбленной, которая находилась на восьмом месяце беременности, сообщает региональный Следственный комитет.
Политика
Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Политика
Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар
"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.
Экономика
Интернет-магазины пригрозили отказаться от распродаж
Как пишут «Известия», Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет крупнейших ритейлеров) направила в Госдуму свой негативный отзыв на законопроект депутата КПРФ Олега Лебедева о новом порядке проведения распродаж.
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе
Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.
Здоровье
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек
Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162, сообщает местный Комитет здравоохранения.
Армия и оружие
Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии
Политика
Рухани прокомментировал «сделку века» Трампа
Президент Ирана Хасан Рухани высказался о предложенном его коллегой из Соединённых Штатов Дональдом Трампом плане по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.
Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Кино
Марго Робби объяснила отсутствие Джареда Лето в фильме «Хищные птицы»
Позже стало известно, что этого персонажа не будет, а причину отсутствия объяснила сама актриса.
Шоу-бизнес
Папарацци представили доказательства беременности Анны Курниковой
На днях в сети появились слухи о беременности 38-летней Анны Курниковой.
Политика
Мишустин распределил обязанности между своими заместителями
Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями.