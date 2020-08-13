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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь. По ее словам, Лукашенко "услышал мнение трудовых коллективов".В источнике
С чего всё началось
Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний участников акций протеста в Белоруссии в последние дни, заявила председатель Совета республики страны (верхней палаты парламента) Наталья Кочанова, ее цитирует
 Telegram-канал «Пул Первого».
Forbesвчера в 15:11
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Национальная служба новостей

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями на протестах

Национальная служба новостей17:41
Эхо Москвы

Глава администрации белорусского президента рассказала о поручении Лукашенко разобраться с массовыми задержаниями

Эхо Москвывчера в 16:01
Российская газета

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями протестующих

Российская газетавчера в 16:16
РИА Новости

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

РИА Новостивчера в 16:33
РБК

В Белоруссии заявили об услышавшем народ Лукашенко

РБКвчера в 15:04
ТАСС

В парламенте Белоруссии заявили, что Лукашенко поручил разобраться со всеми задержаниями

ТАССвчера в 14:56
Lenta.ru

Глава сената Белоруссии призвала протестующих остановиться

Lenta.ruвчера в 15:23
КП - Беларусь

Наталья Кочанова: Лукашенко услышал мнение трудовых коллективов

КП - Беларусьвчера в 14:57

Всех задержанных на протестах в Минске отпустят на свободу к утру

Всех задержанных во время акций протеста в Минске выпустят из СИЗО до 6.00, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на замглавы МВД Белоруссии - начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова.
Всех задержанных на протестах в Минске отпустят на свободу к утру
РИА Новости18:33
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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Пилотную серию мистического сериала снимают в Карелии

Фильм создается в рамках проекта развития локального кино LOKKI Программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС «Карелия», грант на реализацию которого выиграл Союза кинематографистов Карелии в 2018 году.
ИА Республикавчера в 04:09

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Четыре президента призвали Лукашенко прекратить насилие

Четыре восточноевропейских лидера обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом прекратить насилие силовиков над гражданами страны и вступить с ними в переговоры для мирного урегулирования кризиса.
Octagon.Mediaвчера в 13:08
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