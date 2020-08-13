Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь. По ее словам, Лукашенко "услышал мнение трудовых коллективов".В источнике
С чего всё началось
Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний участников акций протеста в Белоруссии в последние дни, заявила председатель Совета республики страны (верхней палаты парламента) Наталья Кочанова, ее цитирует
Telegram-канал «Пул Первого».
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