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РИА Новости

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь. По ее словам, Лукашенко "услышал мнение трудовых коллективов".В источнике
С чего всё началось
Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний участников акций протеста в Белоруссии в последние дни, заявила председатель Совета республики страны (верхней палаты парламента) Наталья Кочанова, ее цитирует
 Telegram-канал «Пул Первого».
Forbesвчера в 15:11
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Национальная служба новостей

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями на протестах

Национальная служба новостей17:41
РИА Новости

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

РИА Новостивчера в 16:33
Lenta.ru

Глава сената Белоруссии призвала протестующих остановиться

Lenta.ruвчера в 15:23
Коммерсантъ

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями протестующих

Коммерсантъвчера в 15:07
РБК

В Белоруссии заявили об услышавшем народ Лукашенко

РБКвчера в 15:04
ТАСС

В парламенте Белоруссии заявили, что Лукашенко поручил разобраться со всеми задержаниями

ТАССвчера в 14:56
Газета.Ru

Глава белорусского сената обратилась к народу от имени Лукашенко

Газета.Ruвчера в 16:31
КП - Беларусь

Наталья Кочанова: Лукашенко услышал мнение трудовых коллективов

КП - Беларусьвчера в 14:57

В храме Живоначальной Троицы состоится освящение меда нового урожая

Традиционно в праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, который в народе чаще называют Медовым Спасом, в храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках пройдут торжественные Богослужения и будет совершен чин освящения меда нового урожая.
Твоя газета (Москва)11 августа в 09:00

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Apple устранила зеленеющий экран в iPhone 11

Обновление программного обеспечения iOS до версии 13.6 принесло владельцам смартфонов Apple не только улучшения в виде дополнительный функций, но и одну специфическую проблему.
Ferraвчера в 07:22

Япония до конца года приостанавливает безвизовые обмены с Россией

Токио, 14 августа 2020, 06:45 — REGNUM Власти Японии до конца года приостанавливают все запланированные ранее безвизовые обмены между японскими префектурами и южной частью российских Курильских островов из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM23:45

Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.
RT на русском21:58
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Мишустин выделит деньги на больницу на Камчатке, которую строят 10 лет

Петропавловск-Камчатский, 14 августа 2020, 05:27 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Камчатку 13 августа пообещал выделить недостающие деньги на строительство новой краевой больницы, раскритиковав действия предыдущих властей региона, которые так и не смогли построить больницу за десять лет.
REGNUM21:40
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ

Увольнение журналиста Дмитрия Семченко, являющегося главой президентского пула журналистов в Белоруссии, с телеканала ОНТ подтвердила его супруга, 13 августа передал Telegram-канал The Village.
ИА Красная Веснавчера в 14:05
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Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Американские спецслужбы считают, что программное обеспечение, которое якобы используют хакеры из группировки Fancy Bear, представляет угрозу телекоммуникационным системам служб безопасности Соединенных Штатов и непосредственно Пентагону.
Газета.Ruвчера в 15:20
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Названы цены на новый внедорожник Kia Sorento

В преддверии начала поставок нового корейского внедорожника Kia Sorento, компания опубликовала цены на свою новинку, которые стартуют с отметки в 38 845 фунтов стерлингов (3,7 млн рублей).
32CARS.ru12 августа в 06:55
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