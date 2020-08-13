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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь. По ее словам, Лукашенко "услышал мнение трудовых коллективов".В источнике
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Национальная служба новостей

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями на протестах

Национальная служба новостей17:41
РИА Новости

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

РИА Новостивчера в 16:33
ТАСС

В парламенте Белоруссии заявили, что Лукашенко поручил разобраться со всеми задержаниями

ТАССвчера в 14:56
Коммерсантъ

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями протестующих

Коммерсантъвчера в 15:07
РБК

В Белоруссии заявили об услышавшем народ Лукашенко

РБКвчера в 15:04
Комсомольская правда

Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний: отпущены более тысячи человек

Комсомольская правдавчера в 15:07
Lenta.ru

Глава сената Белоруссии призвала протестующих остановиться

Lenta.ruвчера в 15:23
КП - Беларусь

Наталья Кочанова: Лукашенко услышал мнение трудовых коллективов

КП - Беларусьвчера в 14:57

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.
Вести.Ru03:03
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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