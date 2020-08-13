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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь. По ее словам, Лукашенко "услышал мнение трудовых коллективов".В источнике
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Национальная служба новостей

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями на протестах

Национальная служба новостей17:41
РБК

В Белоруссии заявили об услышавшем народ Лукашенко

РБКвчера в 15:04
Комсомольская правда

Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний: отпущены более тысячи человек

Комсомольская правдавчера в 15:07
Коммерсантъ

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями протестующих

Коммерсантъвчера в 15:07
РИА Новости

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

РИА Новостивчера в 16:33
ТАСС

В парламенте Белоруссии заявили, что Лукашенко поручил разобраться со всеми задержаниями

ТАССвчера в 14:56
Lenta.ru

Глава сената Белоруссии призвала протестующих остановиться

Lenta.ruвчера в 15:23
КП - Беларусь

Наталья Кочанова: Лукашенко услышал мнение трудовых коллективов

КП - Беларусьвчера в 14:57

Гол и передача Радулова позволили «Далласу» обыграть «Калгари»

Помимо россиянина, заброшенным шайбами отметились следующие хоккеисты: Диллон Дюбе («Калгари»), Дерек Форборг («Калгари»), Миро Хейсканен («Даллас») – 2 гола, Тобиас Ридер («Калгари»), Сэм Беннет («Калгари»).
Гол и передача Радулова позволили «Далласу» обыграть «Калгари»
ГЛАС.RU01:30

Bloomberg (США): почему Путин поддерживает неблагодарного деспота в Белоруссии (Bloomberg)

Посреди демократического мятежа в Белоруссии, где тысячи граждан вышли на улицы в знак протеста против украденных выборов, прошедших в прошлые выходные, Путин принес оказавшемуся в затруднительном положении белорусскому диктатору свои поздравления.
Bloomberg (США): почему Путин поддерживает неблагодарного деспота в Белоруссии (Bloomberg)
ИноСМИ20:34
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В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

Задержанные во время протестных акций в Минске граждане не подвергались издевательствам, заявил заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков, передает «РИА Новости».
Известия00:13
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Более 1000 ученых Белоруссии подписали петицию против насилия

Более 1000 молодых ученых Белоруссии подписали письмо «Обращение представителей научной общественности Республики Беларусь» против насилия, пишет Onliner со ссылкой на председателя президиума Национальной академии наук республики Владимира Гусакова.
BFM.ru00:12
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Медовый спас: как правильно называть праздник и что нельзя делать

В преддверии 14 августа интернет начинает пестрить заголовками, где в разных вариациях повторяется простенькая мысль: "14 августа православные отмечают Медовый спас", и дальше нам талдычат про мед и про то, что можно приготовить из освященного в этот день продукта пчеловодства.
Российская газета17:50
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Аналитики холдинга объясняют такую динамику тем, что в июле рост расходов был не структурным, а вызванным временным эффектом отложенного спроса, поскольку после длительного режима самоизоляции граждане начали возвращаться в магазины, чтобы приобрести необходимые товары.
Газета.Ruвчера в 10:53
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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