Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах
Смотрите также
Собянин назвал слухами сообщения о введении ограничений с 15 сентября
Православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста
Освобожденные из изолятора в Минске рассказали об избиениях
Нетаньяху назвал историческим прорывом соглашение Израиля и ОАЭ
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
Лукашенко готовит обращение к народу Белоруссии
Военные в Белоруссии встали на сторону протестующих
В Минске вновь проходят акции в поддержку задержанных
Актер из фильма «Битва за Севастополь» Сергей Куницкий умер в 35 лет
ЦИК сообщил о 64% голосов за Лукашенко в Минске
Скабеева отметила эффективность ОМОНа в Белоруссии
Принц Гарри и Меган Маркл купили свой первый дом
Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей на протестах
В России Mercedes-Benz отзывает более 1,6 тысячи автомобилей
Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города
Лукашенко готовит обращение к народу Белоруссии
Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей на протестах
Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста
Главного тренера «Рубина» Слуцкого дисквалифицировали на два матча
Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний граждан на прошедших в стране акциях протеста, которые возникли после выборов главы государства.В источнике
Подробнее о событии
Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний: отпущены более тысячи человек
Комсомольская правдавчера в 15:07