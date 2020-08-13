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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний граждан на прошедших в стране акциях протеста, которые возникли после выборов главы государства.В источнике
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Национальная служба новостей

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями на протестах

Национальная служба новостей17:41
Коммерсантъ

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями протестующих

Коммерсантъвчера в 15:07
Комсомольская правда

Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний: отпущены более тысячи человек

Комсомольская правдавчера в 15:07
РИА Новости

Лукашенко потребовал разобраться с задержаниями граждан на протестах

РИА Новостивчера в 16:33
РБК

В Белоруссии заявили об услышавшем народ Лукашенко

РБКвчера в 15:04
ТАСС

В парламенте Белоруссии заявили, что Лукашенко поручил разобраться со всеми задержаниями

ТАССвчера в 14:56
Lenta.ru

Глава сената Белоруссии призвала протестующих остановиться

Lenta.ruвчера в 15:23
КП - Беларусь

Наталья Кочанова: Лукашенко услышал мнение трудовых коллективов

КП - Беларусьвчера в 14:57

Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство национальной безопасности США заявили о создании Главным управлением Генштаба России программного обеспечения для шпионажа «Дроворуб».
RT на русскомвчера в 15:59
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Windows 10 сама покажет все свои обновления

Предварительная версия обновленной операционной системы Windows 10 получила приложение «Советы», которое уведомляет пользователя обо всех изменениях, привнесенных обновлением.
Vevby.ruвчера в 16:40

Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
РБКвчера в 08:26
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