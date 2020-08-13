Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний граждан на прошедших в стране акциях протеста, которые возникли после выборов главы государства.В источнике
Подробнее о событии
РБК

В Белоруссии заявили об услышавшем народ Лукашенко

РБК15:04
Комсомольская правда

Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний: отпущены более тысячи человек

Комсомольская правда15:07
Коммерсантъ

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями протестующих

Коммерсантъ15:07
Газета.Ru

Лукашенко поручил провести проверку задержаний на акциях протеста

Газета.Ru15:12
ТАСС

В парламенте Белоруссии заявили, что Лукашенко поручил разобраться со всеми задержаниями

ТАСС14:56
Фонтанка.Ру

«Нам не нужна драка». К протестующим обратилась спикер верхней палаты парламента Белоруссии

Фонтанка.Ру14:53
Lenta.ru

Глава сената Белоруссии призвала протестующих остановиться

Lenta.ru15:23
КП - Беларусь

Наталья Кочанова: Лукашенко услышал мнение трудовых коллективов

КП - Беларусь14:57

Huawei строит собственное производство процессоров без американского оборудования и материалов

Huawei планирует «с нуля» создать собственное производство полупроводников, полностью отказавшись от санкционных американских материалов, оборудования и технологий Источники не дают прогнозов относительно того, когда Huawei сможет наладить выпуск фирменных чипсетов Kirin, которые соответствовали бы современным требованиям, своими силами.
CNews06:43
1

Разработчики Fall Guys выдадут компенсации из-за проблем с серверами

На днях стало известно, что сервера в игре Fall Guys плохо работали, из-за чего геймеры не могли ею насладиться в полной мере По данным студии Mediatonic, игроки получат компенсацию в виде игровой валюты.
Честный рейтинг букмекеров10:06

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Аналитики холдинга объясняют такую динамику тем, что в июле рост расходов был не структурным, а вызванным временным эффектом отложенного спроса, поскольку после длительного режима самоизоляции граждане начали возвращаться в магазины, чтобы приобрести необходимые товары.
Газета.Ru10:53
27

Спецслужбы США сообщили об угрозе Пентагону от программы Fancy Bear

Агентство национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщили об опасности для Пентагона от программы для шпионажа «Дроворуб» под Linux, разработанной группировкой Fancy Bear.
Коммерсантъ15:52
123

Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса

Американского лидера Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
RT на русском14:43
32