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Лукашенко поручил реагировать на нарушения границы без предупреждения

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе посещения полигона в Гродненской области поручил руководству Минобороны без предупреждения реагировать на нарушения границы. Кадры общения Лукашенко с военными показал телеканал СТВ.В источнике
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Известия

Лукашенко поручил без предупреждения отвечать на нарушение госграниц

Известиявчера в 12:58
РБК

Лукашенко приказал без предупреждения реагировать на нарушение границы

РБКвчера в 13:35
ТАСС

Лукашенко приказал военным без предупреждения реагировать на нарушения западной границы

ТАССвчера в 13:31
Газета.Ru

Лукашенко поручил реагировать «без предупреждения» на нарушение границы

Газета.Ruвчера в 15:22
Говорит Москва

Лукашенко пообещал без промедления реагировать на нарушения госграницы Белоруссии

Говорит Москвавчера в 12:54
Комсомольская правда

Лукашенко: Белоруссия будет без предупреждения реагировать на нарушения своей границы

Комсомольская правдавчера в 12:53
Коммерсантъ

Лукашенко приказал реагировать без предупреждения при нарушении границы с запада

Коммерсантъвчера в 12:52

МВД Белоруссии сообщило о задержании одного из координаторов протестов

Как отмечается в сообщении, выйти на координатора удалось после задержания 37-летнего минчанина, который рассказал о встрече с указанным мужчиной, попросившем его собрать «массовку» для участия в протестах за деньги.
Известиявчера в 07:36
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ИА Красная Веснавчера в 16:31
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Газета.Ruвчера в 05:06
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РИА Новостивчера в 14:15
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Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

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RT на русскомвчера в 05:28
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