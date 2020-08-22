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Лукашенко поручил реагировать на нарушения границы без предупреждения

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе посещения полигона в Гродненской области поручил руководству Минобороны без предупреждения реагировать на нарушения границы. Кадры общения Лукашенко с военными показал телеканал СТВ.В источнике
Александр Лукашенко
Без предупреждения. Тут нечего... Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения.
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Газета.Ru

Лукашенко поручил реагировать «без предупреждения» на нарушение границы

Газета.Ru15:22
Говорит Москва

Лукашенко пообещал без промедления реагировать на нарушения госграницы Белоруссии

Говорит Москва12:54
ТАСС

Лукашенко приказал военным без предупреждения реагировать на нарушения западной границы

ТАСС13:31
Известия

Лукашенко поручил без предупреждения отвечать на нарушение госграниц

Известия12:58
РБК

Лукашенко приказал без предупреждения реагировать на нарушение границы

РБК13:35
Комсомольская правда

Лукашенко: Белоруссия будет без предупреждения реагировать на нарушения своей границы

Комсомольская правда12:53
Коммерсантъ

Лукашенко приказал реагировать без предупреждения при нарушении границы с запада

Коммерсантъ12:52

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