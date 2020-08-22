Лукашенко поручил реагировать на нарушения границы без предупреждения
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Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе посещения полигона в Гродненской области поручил руководству Минобороны без предупреждения реагировать на нарушения границы. Кадры общения Лукашенко с военными показал телеканал СТВ.В источнике
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Лукашенко приказал реагировать без предупреждения при нарушении границы с запада
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