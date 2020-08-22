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Лукашенко поручил реагировать на нарушения границы без предупреждения

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе посещения полигона в Гродненской области поручил руководству Минобороны без предупреждения реагировать на нарушения границы. Кадры общения Лукашенко с военными показал телеканал СТВ.В источнике
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Известия

Лукашенко поручил без предупреждения отвечать на нарушение госграниц

Известиявчера в 12:58
РБК

Лукашенко приказал без предупреждения реагировать на нарушение границы

РБКвчера в 13:35
ТАСС

Лукашенко приказал военным без предупреждения реагировать на нарушения западной границы

ТАССвчера в 13:31
Газета.Ru

Лукашенко поручил реагировать «без предупреждения» на нарушение границы

Газета.Ruвчера в 15:22
Говорит Москва

Лукашенко пообещал без промедления реагировать на нарушения госграницы Белоруссии

Говорит Москвавчера в 12:54
Комсомольская правда

Лукашенко: Белоруссия будет без предупреждения реагировать на нарушения своей границы

Комсомольская правдавчера в 12:53
Коммерсантъ

Лукашенко приказал реагировать без предупреждения при нарушении границы с запада

Коммерсантъвчера в 12:52

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ToDay News Ufaвчера в 05:54
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РИА Новостивчера в 08:25
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Rambler News Serviceвчера в 08:01

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RT на русскомвчера в 08:49
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