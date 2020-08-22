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Лукашенко поручил реагировать на нарушения границы без предупреждения

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе посещения полигона в Гродненской области поручил руководству Минобороны без предупреждения реагировать на нарушения границы. Кадры общения Лукашенко с военными показал телеканал СТВ.В источнике
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Газета.Ru

Лукашенко поручил реагировать «без предупреждения» на нарушение границы

Газета.Ruвчера в 15:22
РБК

Лукашенко приказал без предупреждения реагировать на нарушение границы

РБКвчера в 13:35
Коммерсантъ

Лукашенко приказал реагировать без предупреждения при нарушении границы с запада

Коммерсантъвчера в 12:52
Известия

Лукашенко поручил без предупреждения отвечать на нарушение госграниц

Известиявчера в 12:58
Говорит Москва

Лукашенко пообещал без промедления реагировать на нарушения госграницы Белоруссии

Говорит Москвавчера в 12:54
Комсомольская правда

Лукашенко: Белоруссия будет без предупреждения реагировать на нарушения своей границы

Комсомольская правдавчера в 12:53
ТАСС

Лукашенко приказал военным без предупреждения реагировать на нарушения западной границы

ТАССвчера в 13:31

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
РИА Новости19:28
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В Оренбурге нашли трех девочек-подростков, жестоко избивших школьницу

Напомним, что подростки начали приставать к двум девочкам, ехавшим из Степного центр, еще в автобусе – по словам матери избитой оренбурженки, они оскорбляли школьниц, бросались обертками от конфет, а потом вышли следом за жертвами издевательств и дважды избили – сначала у известной сети фастфуда, где их разняли прохожие, а затем еще раз.
Orenday.ru00:27
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В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
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Президент Финляндии рассказал, о чём говорил с Путиным

Политический кризис в Белоруссии и транспортировку российского оппозиционера Алексея Навального в Германию обсуждали президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё, о чём последний рассказал 22 августа в утреннем эфире телеканала YLE.
ИА Красная Веснавчера в 10:02
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