Лукашенко поручил силовикам не допускать беспорядков в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Совета безопасности поручил МВД страны не допускать беспорядков в республике, и особенно в Минске, передает "БелТА". Глава государства отметил, что в столице больше не должно быть никаких беспорядков.