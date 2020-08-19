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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко поручил силовикам не допускать беспорядков в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Совета безопасности поручил МВД страны не допускать беспорядков в республике, и особенно в Минске, передает "БелТА". Глава государства отметил, что в столице больше не должно быть никаких беспорядков.В источнике
Александр Лукашенко
В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины.
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Интерфакс

Лукашенко поручил КГБ выявить организаторов беспорядков

Интерфакс09:07
РБК

Лукашенко потребовал не допустить «больше никаких» беспорядков

РБК08:29
RT на русском

Лукашенко поручил МВД не допускать беспорядков в Белоруссии

RT на русском07:43
Коммерсантъ

Лукашенко потребовал от МВД не допустить «больше никаких беспорядков»

Коммерсантъ07:52
Московский Комсомолец

Лукашенко поручил МВД вернуть в страну «мир и тишину»

Московский Комсомолец07:48
Фонтанка.Ру

«Люди требуют мира и тишины». Лукашенко поручил прекратить беспорядки и усилить охрану границ

Фонтанка.Ру08:14
Газета.Ru

Лукашенко поручил КГБ найти организаторов беспорядков

Газета.Ru08:14

Раскрыт механизм заражения клеток человека коронавирусом SARS-CoV-2

Берлин, 19 августа 2020, 19:25 — REGNUM Группа германских ученых из Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) в Гейдельберге, Института биофизики Макса Планка, Института Пауля Эрлиха и Франкфуртского университета Гете детально исследовала частицы коронавируса SARS-CoV-2 и выяснила механизм заражения клеток человека этим коронавирусом.
REGNUM12:25
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Командующий РВСН сообщил о перевооружении полков на новейшее оружие

В интервью газете Вооруженных сил РФ «Красная звезда» командующий войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщил о поэтапном переоснащение всех ракетных войск комплексами «Ярс», «Сармат» и «Авангард».
Военное дело00:15
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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