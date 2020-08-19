Лукашенко поручил силовикам не допускать беспорядков в Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Совета безопасности поручил МВД страны не допускать беспорядков в республике, и особенно в Минске, передает "БелТА". Глава государства отметил, что в столице больше не должно быть никаких беспорядков.В источнике
В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины.
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