Лукашенко поручил создать третий вариант Конституции Беларуси
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Вместо организации переговоров президент поручил создать третий вариант Конституции. Как сообщает агентство БЕЛТА, Александр Лукашенко побеседовал с председателем Верховного суда Валентином Сукало. В ходе встречи белорусский лидер предложил чиновнику подключиться к работе над новой Конституцией.В источнике
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Лукашенко обсудил планы по обновлению конституции с главой Верховного суда Белоруссии
Московский Комсомолец05:00