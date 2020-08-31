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Дни24
Дни24

Лукашенко поручил создать третий вариант Конституции Беларуси

Вместо организации переговоров президент поручил создать третий вариант Конституции. Как сообщает агентство БЕЛТА, Александр Лукашенко побеседовал с председателем Верховного суда Валентином Сукало. В ходе встречи белорусский лидер предложил чиновнику подключиться к работе над новой Конституцией.В источнике
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Фонтанка.Ру

Лукашенко рассказал о работе над новой Конституцией. Система власти не должна быть завязана на президенте

Фонтанка.Ру04:48
Московский Комсомолец

Лукашенко обсудил планы по обновлению конституции с главой Верховного суда Белоруссии

Московский Комсомолец05:00
ТАСС

Лукашенко исключил возвращение к конституции в редакции 1994 года

ТАСС04:56
RT на русском

Лукашенко высказался об идее вернуть Конституцию 1994 года

RT на русском04:54
Российская газета

Лукашенко: Ведется работа уже над третьим вариантом Конституции

Российская газета05:07
Газета.Ru

Лукашенко не планирует возвращаться к конституции 1994 года

Газета.Ru04:42
РИА Новости

Лукашенко не планирует возврата к конституции 1994 года

РИА Новости04:41
КП - Беларусь

"Пул первого": «Лукашенко за перемены!»

КП - Беларусь04:33

Тихановскую обеспокоили слова Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция обеспокоена словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в республику.
Известия07:28
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ЦБ отметил рост доли заемщиков, имеющих несколько кредитов

Более одного вида кредита имели 12,8 млн человек, на них приходилось 54% долга по банковским кредитам, указывает Банк России в докладе о тенденциях на рынке кредитования физлиц, подготовленном на основе данных бюро кредитных историй.
Российская газета07:30
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