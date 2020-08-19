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Лукашенко поручил усилить охрану границ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Государственному пограничному комитету усилить охрану госграницы по всему периметру. Об этом белорусский лидер заявил по итогам заседания Совета безопасности страны, которое провел в среду, 19 августа.В источнике
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Life.ru

Лукашенко поручил не допускать беспорядков в Белоруссии и усилить охрану госграницы

Life.ru08:12
РБК

Лукашенко поручил усилить охрану границ вокруг всей Белоруссии

РБК08:07
РЕН ТВ

Лукашенко потребовал у Запада «не барабанить гусеницами» у границ

РЕН ТВ08:00
ТАСС

Лукашенко поручил усилить охрану границы по всему периметру страны

ТАСС07:57
News.ru

Лукашенко заявил о необходимости усиления охраны границы страны

News.ru07:45
URA.Ru

Лукашенко поручил усилить охрану границ Беларуси

URA.Ru07:45
Известия

Лукашенко поручил усилить охрану границ Белоруссии

Известия07:58

Самолет с 33 бойцами ЧВК собирались экстренно посадить в Киеве

План спецслужб незалежной состоял в том, чтобы самолет с этой группой, который 25 июля должен был вылететь по маршруту Минск-Стамбул, был экстренно посажен на территории Украины из-за того, что одному из пассажиров этого рейса стало плохо.
Комсомольская правда05:43
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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«Ахмат» поблагодарил алтайского футболиста, откачавшего Зорана Нижича

После удара нападающего "Спартака" мяч попал в голову защитника чеченского клуба, который на какое-то время оставался без сознания Футбольный клуб "Ахмат" в своем официальном Twitter поблагодарил нападающего "Спартака" Александра Соболева (воспитанника алтайского футбола) за оказание первой помощи защитнику чеченского клуба Зорану Нижичу.
Толк03:39
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