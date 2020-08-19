Лукашенко поручил усилить охрану границ Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Государственному пограничному комитету усилить охрану госграницы по всему периметру. Об этом белорусский лидер заявил по итогам заседания Совета безопасности страны, которое провел в среду, 19 августа.В источнике
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