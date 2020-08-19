Лукашенко поручил белорусским пограничникам усилить охрану госграницы
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам усилить охрану государственной границы по всему периметру республики. По его словам, это необходимо для борьбы с протестами.В источнике
С чего всё началось
По словам
Лукашенко, охрану границы необходимо усилить, чтобы не допустить в Белоруссию из других стран «боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков».
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