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Лукашенко поручил белорусским пограничникам усилить охрану госграницы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам усилить охрану государственной границы по всему периметру республики. По его словам, это необходимо для борьбы с протестами.В источнике
С чего всё началось
По словам
 Лукашенко, охрану границы необходимо усилить, чтобы не допустить в Белоруссию из других стран «боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков».
RT на русском09:20
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Национальная служба новостей

Лукашенко поручил усилить охрану границы

Национальная служба новостей08:54
Газета.Ru

Охрана границ Белоруссии будет усилена

Газета.Ru08:49
ТАСС

Лукашенко поручил усилить охрану границы по всему периметру страны

ТАСС07:57
РБК

Лукашенко поручил усилить охрану границ вокруг всей Белоруссии

РБК08:07
Известия

Лукашенко поручил усилить охрану границ Белоруссии

Известия07:58
РИА Новости

Лукашенко поручил Минобороны следить за передвижением войск НАТО

РИА Новости08:11
URA.Ru

Лукашенко поручил усилить охрану границ Беларуси

URA.Ru07:45

Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52
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Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна06:38
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Белоруссия перебросила к границе с Польшей и Литвой ракеты и РСЗО

Как пояснил Хренин, группировку белорусских войск на Гродненском направлении (на границе с Польшей и Литвой) решено усилить за счет переброски туда дивизионов тактических ракет, систем залпового огня, беспилотников и средств ПВО.
Журналистская правда12:46
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Раскрыт механизм заражения клеток человека коронавирусом SARS-CoV-2

Берлин, 19 августа 2020, 19:25 — REGNUM Группа германских ученых из Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) в Гейдельберге, Института биофизики Макса Планка, Института Пауля Эрлиха и Франкфуртского университета Гете детально исследовала частицы коронавируса SARS-CoV-2 и выяснила механизм заражения клеток человека этим коронавирусом.
REGNUM12:25
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