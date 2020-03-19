Коронавирус

Вести.RuВести.RuЛукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса. На это супруга политика отметила, что тот ведь только что раскритиковал белорусского президента.
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Лукашенко рассказал анекдот про пьющего водку от коронавируса Жириновского

Московский Комсомолец07:39

Жириновский в ответ на анекдот предложил Лукашенко выпить

Lenta.ru11:44

Жириновский ответил Лукашенко, рассказавшему анекдот про него. «Предлагаю встретиться на границе»

URA.Ru12:14

Жириновский предложил Лукашенко выпить за здоровье русских и белорусов

Известия11:58

Жириновский пригласил Лукашенко выпить «за здоровье»

News.ru11:28

Жириновский ответил на анекдот Лукашенко о нем

РИА Новости11:16

Лукашенко рассказал анекдот о Жириновском и профилактике коронавируса

РБК11:46
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Жириновский предложил Лукашенко встретиться на границе в Смоленской области и выпить водки с зубровкой

КП - Беларусь12:48
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 21:51, Ашберн
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Больным коронавирусом помогло лекарство от гриппа

Рамблер вчера в 12:02
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня вчера в 08:24
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В России умер первый пациент с коронавирусом

Ведомости 03:58
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В Хабаровском крае выявили первые случаи заболевания коронавирусом

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Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
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Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России

В России за сутки выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, диагнозы поставлены в 23 российских регионах.
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Зараженной коронавирусом Куриленко отказали в госпитализации

WomanHit.ru вчера в 03:44
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Мэр Нью-Йорка призвал к мобилизации военных для борьбы с пандемией

Глава Нью-Йорка Билл де Блазио обратился к лидеру государства Дональду Трампу с просьбой отдать приказ о мобилизации военным, чтобы привлечь их к борьбе с распространением коронавируса нового типа.
News.ru 21:44
Общество

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Россия эвакуировала из Черногории двумя рейсами «Победы» и одним рейсом S7 более 550 туристов, сообщили в посольстве России.
Коммерсантъ 18:56
Экономика

Власти подготовили новый план поддержки россиян в условиях кризиса

Правительство разработало новый антикризисный план поддержки экономики из-за коронавируса.
URA.Ru 21:04
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На российских дорогах появится новый дорожный знак

В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
ФедералПресс вчера в 06:11
Армия и оружие

Подлодки Северного флота готовятся к испытаниям гиперзвукового оружия

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Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
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«Евровидение» официально отменили из-за коронавируса

В Женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза подтвердили отмену песенного конкурса «Евровидение».
Страна Советов on-line вчера в 10:13
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Племянник Путина собрался в политику

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
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Ученые оценили эффективность карантина в борьбе с коронавирусом

Эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне оценили эффективность различных стратегий сдерживания нового коронавируса, исследование опубликовано на сайте организации.
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Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
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