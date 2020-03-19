Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса. На это супруга политика отметила, что тот ведь только что раскритиковал белорусского президента.

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