Коронавирус

Вести.RuВести.RuЛукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса. На это супруга политика отметила, что тот ведь только что раскритиковал белорусского президента.
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Лукашенко рассказал анекдот о Жириновском и профилактике коронавируса

РБКвчера в 11:46

Жириновский в ответ на анекдот предложил Лукашенко выпить

Lenta.ruвчера в 11:44

Жириновский ответил на анекдот Лукашенко о нем

РИА Новостивчера в 11:16

Жириновский предложил Лукашенко выпить за здоровье русских и белорусов

Известиявчера в 11:58

Жириновский пригласил Лукашенко выпить «за здоровье»

News.ruвчера в 11:28

Жириновский ответил Лукашенко, рассказавшему анекдот про него. «Предлагаю встретиться на границе»

URA.Ruвчера в 12:14

Лукашенко рассказал анекдот про пьющего водку от коронавируса Жириновского

Московский Комсомолецвчера в 07:39
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Жириновский предложил Лукашенко встретиться на границе в Смоленской области и выпить водки с зубровкой

КП - Беларусьвчера в 12:48
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 00:53, Ашберн
Общество

Владелец «Пятерочек» зафиксировал снижение спроса на продукты в Москве

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, владеющий «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями», 18 марта зафиксировал в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней.
Ведомости вчера в 09:35
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости 17 марта в 16:10
Общество

Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере

Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.
РБК 00:46
Энергетика

Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США.
Piter.tv вчера в 14:57
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Кино

Дженнифер Лоуренс может стать первым ЛГБТ-героем в «Стражах Галактики»

Piter.tv 18 марта в 15:10
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Политика

Трамп изменил формат встречи G7 из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп отменит июньскую встречу лидеров «большой семерки» (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде из-за коронавируса и пообщается с ними по видеосвязи.
Lenta.ru вчера в 19:10
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 04:20
Общество

В Венеции из-за карантина очистилась вода в каналах

REGNUM 17 марта в 23:16
Экономика

Малый и средний бизнес получат отсрочку на выплату страховых взносов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о решении правительства ввести мораторий на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса.
Газета.Ru вчера в 08:11
Общество

Италия обошла Китай по количеству жертв коронавируса

Италия, опередив Китай, вышла на первое место по количеству жертв коронавируса нового типа.
Уралинформбюро вчера в 23:45
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Чувашии

View this post on Instagram Подтвердился один случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чувашской республике.
Советская Чувашия вчера в 10:10
Политика

В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе

Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
РИА Новости 18 марта в 07:23
Энергетика

Мировые цены на нефть ускорили темпы роста

Мировые цены на нефть в четверг вечером резко растут. Темпы их роста выросли до 10-20% с роста в 5-11% днем.
РЕН ТВ вчера в 11:59
Общество

Минтруд разъяснил оплату больничных при карантине из-за коронавируса

Минтруд дал пояснения по оплате больничных, выданных в связи с карантином по коронавирусу.
Российская газета 18 марта в 09:07
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову

Интерфакс вчера в 14:12
Политика

Больше 100 тысяч россиян подписались против поправок в Конституцию

Именно столько человек подписали открытое обращение в Совет Европы, в котором просят провести правовую экспертизу вносимых поправок Петицию разместили на сайте Change.org.
КМВ Новости вчера в 07:28
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс вчера в 07:03
Общество

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Общество

Россиянам рекомендовано покинуть Таиланд

Дипломаты обращают внимание, что с 18 по 31 марта в стране приостанавливается работа большинства увеселительных заведений: баров, театров, массажных салонов, спа и фитнес-залов в Бангкоке и соседних провинциях.
ТурДом вчера в 06:24
Политика

Путин объяснил нежелание Минска признавать Крым частью РФ

News.ru вчера в 02:15
Единоборства

Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста вчера в 13:40
Общество

Ставропольцы гадают, кто стал первым заболевшим коронавирусом в крае

Ставропольцы распространяют в мессенджерах аудиосообщение о заражении коронавирусом главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой.
Аргументы и Факты - Ставрополь вчера в 09:45
Общество

Ивлеева подержала во рту бычий пенис

Ивлеева была неприятно удивлена необходимостью помещать в рот бычий пенис и хотела отказаться, однако в итоге была вынуждена сделать это.
Lenta.ru вчера в 23:01
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Экономика

Bank of America: в США начался финансовый кризис

Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Газета.Ru вчера в 10:34
Экономика

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 21:02
Финансы

Российский рынок акций начал расти

Рынок российских акций усилил рост на фоне дорожающей нефти, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Взгляд.ру вчера в 11:49
Общество

В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

Газета.Ru вчера в 13:45
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