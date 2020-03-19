Коронавирус
Вести.RuЛукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса. На это супруга политика отметила, что тот ведь только что раскритиковал белорусского президента.
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Здоровье
Перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом
Китайского гражданина зовут Вань Юньбинь, через свою жену, которая находится в России, он рассказал, что наиболее действенными мерами профилактики считает хороший отдых и частое проветривание жилища.
Футбол
Коутиньо может перейти в «Челси»
Лондон, 18 марта 2020, 17:50 — REGNUM Согласно сообщениям Sport. es, бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может перейти в лондонский «Челси» этим летом.
Политика
Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским
Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
Общество
Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса
Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
Авто
«АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva
Как ранее сообщали «Автоновости дня», ради унификации с текущим модельным рядом LADA вся передняя часть новой Niva будет выполнена в фирменном «Х-стиле» АвтоВАЗа.
Общество
Стала известна личность умершей россиянки с коронавирусом
Первая россиянка, скончавшаяся в Москве, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой.
Происшествия
На Украине задержали «водолаза», переправлявшего медицинские маски
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефёдов заявил, что контрабанда медицинских масок на Украине стала популярнее контрабанды сигарет.
Энергетика
Китай намерен отказаться от российской нефти
Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Здоровье
В России расшифровали геном коронавируса
Российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса, сообщили в Минздраве.
Финансы
Райффайзенбанк с 1 апреля перестанет открывать вклады в долларах
Райффайзенбанк в связи с экстренным снижением ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США прекратит с 1 апреля открывать вклады в долларах.
Общество
Иностранцам продлят российские визы из-за коронавируса
Иностранцам продлят российские визы из-за коронавируса независимо от цели пребывания на территории страны.
Общество
Аршавин захотел платить меньше алиментов
38-летний Аршавин рассчитывает уменьшить сумму алиментов на содержание несовершеннолетних детей.
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Культура
«Яндекс» покажет сериал о победе Ельцина на выборах 1996 года
Видеосервис "Кинопоиск HD", принадлежащий "Яндексу", покажет сериал "Сердечный приступ", снятый по одноименной книге журналиста Михаила Зыгаря, пишут "Ведомости".
Космос
Теорию космического происхождения коронавируса опровергли
До сегодняшнего дня самой популярной была гипотеза о том, что заразу вывели в лаборатории американцы или сами китайцы, — но теперь у нее появился конкурент: свежая версия гласит, что вирус прилетел из космоса верхом на комете.
Происшествия
Стычка между полицейскими и активистами произошла на юге Москвы у места строительства Юго-Восточной хорды
Общество
Издание Daily Express опубликовало предсказания Ванги на 2020 год
Авторы Daily Express обратились за комментарием к британскому экстрасенсу и медиуму Крейгу Гамильтону-Паркеру насчет наследия Ванги и ее прогнозов на 2020 год.
Энергетика
Саудовская Аравия сокращает расходы бюджета из-за падения цен на нефть
Эр-Рияд принял решение из-за падения цен на нефть сократить примерно на пять процентов расходы заложенного на 2020 год бюджета.
Футбол
Погба поздравил Кокорина с днём рождения
Полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба поздравил нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего за «Сочи» на правах аренды, с 29-летием.
Экономика
Торги на Московской бирже открылись ростом на 2,6%
Индекс Московской биржи вырос на 2,6%, до 2168 пунктов в начале торгов в четверг, 19 марта. Но затем рост сменился резким снижением.
Армия и оружие
Коалиция США в Ираке начала покидать некоторые военные базы
Согласно сообщению, возглавляемая США коалиция по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство", в ближайшие дни покинет иракскую базу "Аль-Каим".
Здоровье
В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом
Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
Общество
Первый российский город ввел режим ЧС
Власти Абакана ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.
Общество
Институт Роберта Коха: пандемия может длиться два года
Берлин, 17 марта 2020, 15:00 — REGNUM Коронавирус COVID-19 может циркулировать по миру в масштабе пандемии несколько лет, ориентировочно — два года.
Общество
Четверых заразившихся коронавирусом россиян выписали из больницы
Еще четверых пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, выписали из московской инфекционной больницы.
Космос