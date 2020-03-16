Коронавирус
Lenta.ruЛукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной
Президент пожелал им здоровья и успехов, а также посоветовал сходить в сауну. «Ну а если два-три раза в неделю — тоже полезно», — сказал Лукашенко. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва приняла решение закрыть границу с Белоруссией из-за распространения коронавируса.
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Футбол
Фанаты «Сельты» просят Смолова остаться в Испании
"Пожалуйста, оставайся ещё на сезон", написали болельщики в комментариях.
Общество
Зеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны временно закрыт метро, а также запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение и автобусные перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Двухлетняя девочка просидела двое суток одна в квартире с телом умершей матери в Москве, сейчас ребенка передали тете.
Общество
Во Франции ограничат передвижение людей
Власти Франции вводят на 15 дней с 17 марта ограничения на передвижение людей на территории страны.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать
В эфире программы Татьяна Плаксина призналась, ее мать много лет оказывала на нее психологическое давление.
Финансы
Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей
Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.
Общество
ВОЗ заявила о почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
За 15 марта первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в девяти новых странах: семь стран в Африке, одна страна в Европе и еще одна страна в Америке.
Футбол
«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом
Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
Здоровье
Ученые выяснили причину быстрого распространения коронавируса в Китае
Американские врачи назвали главную причину быстрого распространения нового коронавируса SARS-CoV2 в Китае.
Здоровье
Испанский медик назвал продукты, защищающие от коронавируса
Испанский врач рассказал о продуктах, которые могут помочь во время пандемии коронавируса.
Экономика
Названы потери банков в РФ из-за коронавируса и обвала цен на нефть
Аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" посчитали потери российских банков на фоне ситуации на нефтяном рынке и пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Экономика
Американский фондовый рынок рухнул на 13 процентов
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились крупнейшим за 30 лет падением ключевых индексов.
Общество
Черногория запретила въезд иностранцам из-за коронавируса
Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство.
Космос
Ученые рассказали, как будет выглядеть сверхгигант Бетельгейзе, когда станет сверхновой
В новом исследовании ученые смоделировали процесс взрыва звезды, который происходит, когда пульсирующие сверхгиганты, такие как Бетельгейзе, умирают, показывая ожидаемую яркость этих сверхновых.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Футбол
Федун призвал досрочно завершить чемпионат России
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун выразил мнение, что в связи с пандемией коронавируса не стоит продолжать нынешний чемпионат России.
Политика
Путин может отложить голосование по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором может объявить о переносе всенародного дня голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса.
Кино
Коронавирус не остановил съемки второго сезона «Ведьмака»
Премьера второго сезона «Ведьмака» ожидается в конце 2020 — начале 2021 года.
Политика
Американские прокуроры просят прекратить дело против «Конкорда»
Прокуроры по делу против российской компании "Конкорд Менеджмент" о "вмешательстве в выборы в США" просят суд прекратить дело, говорится в ходатайстве прокуроров по делу.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Долиной призналась в любви семье Юлии Началовой
Дочь Ларисы Долиной решила признаться в любви маме артистки и ее ребенку.
Киберспорт
WePlay! проведет благотворительный онлайн-турнир с Virtus.pro, Secret и Nigma
Charity Play, который пройдет в марте в режиме онлайн. Информация об этом появилась в официальных социальных сетях турнирного оператора.
Экономика
ANEX Tour: турагентам не надо бояться удержания ФПР
16 марта участница марафона в поддержку турбизнеса #tourbussines_no_stress Яна Муромова (ANEX Tour) объяснила, как поступают туроператоры с возвратами средств туристам за туры, которые не состоялись из-за ограничений, введенных иностранными государствами.
Общество
Ракета «Союз» со спутником «Глонасс» стартовала с космодрома «Плесецк»
Посёлок городского типа Плесецк, Архангельская область, 16 марта 2020, 21:46 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» успешно стартовала с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.
Наука
Для пересадки кожи могут применяться медузы
Специалисты из Мексики организовали научную работу, которая показала, что для пересадки кожи, а точнее для создания имплантов, могут применить медуз.
Политика
Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Наука
Несвоевременные отход ко сну и пробуждение ухудшают здоровье
Исследователи подсоединили к людям специальные трекеры для фиксации характеристик сна и здоровья.
Спорт
Чемпионат России по лыжным гонкам перенесен на ноябрь
Чемпионат России по лыжным гонкам 2020 года пройдет в ноябре.
Здоровье
Эпидпорог по ОРВИ в Саратовской области превышен почти на 40%
В группе 7-14 лет зарегистрировано 2342 случая заболевания ОРВИ; эпидемический порог заболеваемости превышен на 12,51 %.