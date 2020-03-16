Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной

Президент пожелал им здоровья и успехов, а также посоветовал сходить в сауну. «Ну а если два-три раза в неделю — тоже полезно», — сказал Лукашенко. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва приняла решение закрыть границу с Белоруссией из-за распространения коронавируса.
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Лукашенко предложил бороться с коронавирусом при помощи водки и сауны

РБК18:22

Лукашенко поделился с чиновниками секретом борьбы с коронавирусом: еда, водка, сауна

URA.Ru18:11

Баня, водка и чистые руки: Лукашенко дал советы по борьбе с коронавирусом

Газета.Ru17:03

Лукашенко предложил травить коронавирус водкой

Известия17:35

Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной

Lenta.ru17:15

Лукашенко посоветовал «травить» коронавирус водкой

RT на русском17:55

Лукашенко рассказал, как «травить» коронавирус

РИА Новости16:44
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Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
ИноПроСпорт 07:38
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Ученые выяснили причину быстрого распространения коронавируса в Китае

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Американский фондовый рынок рухнул на 13 процентов

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились крупнейшим за 30 лет падением ключевых индексов.
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Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство.
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В новом исследовании ученые смоделировали процесс взрыва звезды, который происходит, когда пульсирующие сверхгиганты, такие как Бетельгейзе, умирают, показывая ожидаемую яркость этих сверхновых.
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Премьера второго сезона «Ведьмака» ожидается в конце 2020 — начале 2021 года.
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Прокуроры по делу против российской компании "Конкорд Менеджмент" о "вмешательстве в выборы в США" просят суд прекратить дело, говорится в ходатайстве прокуроров по делу.
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Чемпионат России по лыжным гонкам перенесен на ноябрь

Чемпионат России по лыжным гонкам 2020 года пройдет в ноябре.
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Александр Григорьевич Лукашенко
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