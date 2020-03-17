Коронавирус
Lenta.ruЛукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной
Президент пожелал им здоровья и успехов, а также посоветовал сходить в сауну. «Ну а если два-три раза в неделю — тоже полезно», — сказал Лукашенко. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва приняла решение закрыть границу с Белоруссией из-за распространения коронавируса.
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Единоборства
Глава UFC: «Вероятно, бой Хабиб — Фергюсон состоится не в США»
Как сообщается на сайте «Спорт 24», бой между российском бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может пройти не в США.
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова сменила имидж
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Шоу-бизнес
Джиган показал на видео прогулку с новорожденным сыном
Покинувший реабилитационный центр рэпер Джиган показал на видео свое долгожданное воссоединение с семьей.
Происшествия
Замглавы Барнаула задержан по подозрению во взяточничестве
Заместитель главы Барнаула задержан по подозрению в получении взятки.
Шоу-бизнес
Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
Рэдклифф пояснил, что роль мальчика, обладающего магическими способностями привела к тому, что интерес к нему людей был "немного издевательским".
Общество
Судно «Морской старт» прибыло из США в Приморье
Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, 17 марта 2020, 06:17 — REGNUM Вышедшее из Лонг-Бич 28 февраля сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в порт Славянка в российском Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Мишустин поручил изменить оплату больничных на карантине
На оперативном совещании в понедельник Мишустин поручил обеспечить особый порядок оплаты больничных для тех, кто находится на карантине.
Политика
Конституционный суд признал легитимным обнуление сроков Путина
Вопрос о числе сроков может быть решен по-разному, в том числе и так, как в "законе о поправке" в Конституцию, считают судьи КС.
Шоу-бизнес
Сын принца Гарри и Меган Маркл летом навестит прабабушку
В течение лета многие члены королевской семьи, включая принца Уильяма и Кейт Миддлтон, присоединятся к королеве и принцу Филиппу в Балморале, поэтому наверняка в прессе появятся фотографии, как маленький Арчи проводит время с двоюродными братьями и сестрой: Джорджем, Луисом и Шарлоттой.
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Политика
NYT: Байден выигрывает праймериз в Вашингтоне
Бывший вице-президент США Джо Байден выигрывает первичные выборы (праймериз) Демократической партии в штате Вашингтон.
Политика
Зеленский призвал украинцев повышать демографию на карантине
Президент Украины Владимир Зеленский призвал во время карантина из-за коронавируса бороться с демографическим кризисом в стране.
Общество
В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России
В АКОРТ отметили, что уже сейчас торговые сети уделяют особое внимание бесперебойной доставке товаров в небольшие торговые точки, где складские помещения ограничены по размерам.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Общество
Минстрой предложил изменить порядок взыскания долгов по ЖКХ
Минстрой предложил ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги, сообщает "Российская газета".
Экономика
Белоусов рассказал о двойном ударе по российской экономике
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»
Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Происшествия
Жители 21 населенного пункта Иркутской области остались без света
Аварийное отключение электроснабжения произошло в ночь на вторник в Тайшетском, Братском и Казачинско-Ленском районах районах Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий.
Политика
Дмитрий Медведев изменил свои планы из-за коронавируса
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручит принять меры для защиты россиян на фоне развития ситуации с коронавирусом.
Наука
Ученые выявили еще один путь заражения коронавирусом
Молекулярные биологи из Китая обнаружили еще один способ заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Экономика
Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог
Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится вся экономика.
Политика
Лукашенко: Россия вся полыхает от коронавируса
Политик констатировал, что «Россия вся полыхает от коронавируса», отмечает БелТА. При этом он назвал РФ «родной».
Общество
С 2021 года пенсии россиянам смогут назначать автоматически
Отмечается, что законопроект под названием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий в целях создания удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение» поступит на рассмотрение в парламент уже в ближайшее время.
Экономика
Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поручил региональным органам управления агропромышленного комплекса (АПК) обеспечить запас продовольствия на два месяца.
Политика
Вице-мэром Иркутска назначен Руслан Болотов
Иркутск, 17.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Вице-мэром Иркутска назначен экс-председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.
Политика
Суд в США прекратил дело против «Конкорда»
Суд в США удовлетворил просьбу прокуроров закрыть дело против российской компании "Конкорд Менеджмент", следует из решения суда.