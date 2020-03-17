Президент пожелал им здоровья и успехов, а также посоветовал сходить в сауну. «Ну а если два-три раза в неделю — тоже полезно», — сказал Лукашенко. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва приняла решение закрыть границу с Белоруссией из-за распространения коронавируса.

Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной

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