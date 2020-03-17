Коронавирус
Lenta.ruЛукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной
Президент пожелал им здоровья и успехов, а также посоветовал сходить в сауну. «Ну а если два-три раза в неделю — тоже полезно», — сказал Лукашенко. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва приняла решение закрыть границу с Белоруссией из-за распространения коронавируса.
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Финансы
Агентство «Блумберг» допускает возможный обвал курса рубля на 30%
Аналитики агентства предупреждают, что это может произойти в случае сильного падения биржевых котировок на фондовом рынке США, как это было во время глобального финансового кризиса 2008 года.
Общество
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
Политика
Ученые и юристы выступили против поправок в Конституцию
Группа российских ученых, юристов, журналистов и писателей выступила против поправок в Конституцию.
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ВОЗ сообщила о 14 тыс. новых заболевших коронавирусом за сутки
В общей сложности в мире инфицированы 167 тыс. 511 человек. ВОЗ перестала отдельно выделять Китай в отчётах о коронавирусе.
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Дэниел Рэдклифф заявил, что из-за «Гарри Поттера» стал алкоголиком
Известный голливудский актер Дэниел Рэдклифф заявил, что стал алкоголиком из-за съёмок в «Гарри Поттере».
Политика
Власти России задумались о полном закрытии границ
Власти России рассматривают вариант фактически полного закрытия государственных границ из-за распространения коронавируса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах.
Космос
Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года
Политика
Спикер иркутского заксобрания Сергей Сокол ушел в отставку
Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник подал в отставку в связи с переходом в Государственную думу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.
Политика
Жители России планируют проголосовать за Путина в 2024 году
Соцопрос исследовательской компании "Инсомар" показал, что многие жители России планируют проголосовать за Владимира Путина в 2024 году.
Общество
В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России
В АКОРТ отметили, что уже сейчас торговые сети уделяют особое внимание бесперебойной доставке товаров в небольшие торговые точки, где складские помещения ограничены по размерам.
Происшествия
Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку
По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Экономика
ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта.
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 12.03.2020, руб. (см. таблицу).
Происшествия
В Новосибирске арестовали подозреваемого в убийстве главы ЖСК
Полицейские и следователи СК в Новосибирске задержали по подозрению в убийстве главы правления ЖСК "Залесский" 53-летнего бизнесмена, сейчас он арестован, сообщает во вторник управление СК РФ по Новосибирской области.
Общество
Роскосмос перенес празднование Дня космонавтики из-за коронавируса
Роскосмос перенесет торжественное празднование Дня космонавтики, традиционно проходящее в Государственном кремлевском дворце в преддверии 12 апреля, из-за угрозы распространения коронавируса, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Происшествия
В Самарской области три человека заболели коронавирусом
Роспотребнадзор сообщает о трех случаях заболевания коронавирусом в Самарской области.
Политика
NYT: Байден победил на праймериз в Вашингтоне
Бывший вице-президент США Джо Байден пока одерживает победу в праймериз Демократической партии в штате Вашингтон, передает газета The New York Times.
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве в доме в Смоленской области
Четыре человека пострадали при взрыве в доме в деревне Раковска Смоленской области.
Здоровье
В Петербурге вдвое выросло число людей с подозрением на коронавирус
В Санкт-Петербурге резко выросло количество госпитализированных людей с подозрением на коронавирус, сообщает Peterburg2.ru.
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Экономика
Эксперты оценили потери авиакомпаний от запрета полетов за рубеж
Возможное закрытие международного сообщения из-за пандемии коронавируса COVID-19 для российских авиакомпаний может привести к сокращению их прямой выручки на 360 млрд руб. до осени 2020 года, подсчитали для РБК эксперты консалтинговой компании Bain & Company.
Политика
В правительстве РФ удивлены реакцией Лукашенко на закрытие границы
В кабмине вызывает недоумение такая реакция главы республики на сообщение о закрытии границы РФ.
Общество
Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
Министр образования Мурманской области Анна Головина на своей странице в Instagram поблагодарила всех, кто указал ей на ошибки в постах в соцсетях, и пообещала быть внимательнее.
Происшествия
В Казахстане у двухлетней девочки обнаружили коронавирус
В Казахстане о первом случае заражения коронавирусом объявили 13 марта.
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным для просмотра на карантине
Фильм "Заражение" стал самой популярной лентой по онлайн-просмотрам у сидящих на карантине.
Наука
Открыт новый путь попадания коронавируса в организм
Как сообщает ToDay News Ufa, известно, что вирус SARS-COV-2 проникает в организм при помощи молекул белка ACE2, которые покрывают клетки легких.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Финансы
Рынок акций РФ открылся падением индексов РТС и МосБиржи на 1,9-3%
Рынок акций РФ открылся в понедельник новой волной снижения цен blue chips на фоне общемирового отката после обнуления ключевой ставки Федрезерва США и выхода в Китае негативных статданных, что подогрело опасения замедления глобальной экономики из-за распространения коронавируса по всему миру; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 1,9-3%.