Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной

Президент пожелал им здоровья и успехов, а также посоветовал сходить в сауну. «Ну а если два-три раза в неделю — тоже полезно», — сказал Лукашенко. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва приняла решение закрыть границу с Белоруссией из-за распространения коронавируса.
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Лукашенко предложил травить коронавирус водкой

Известиявчера в 17:35

Лукашенко поделился с чиновниками секретом борьбы с коронавирусом: еда, водка, сауна

URA.Ruвчера в 18:11

Лукашенко посоветовал «травить» коронавирус водкой

RT на русскомвчера в 17:55

Лукашенко предложил бороться с коронавирусом при помощи водки и сауны

РБКвчера в 18:22

Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной

Lenta.ruвчера в 17:15

Баня, водка и чистые руки: Лукашенко дал советы по борьбе с коронавирусом

Газета.Ruвчера в 17:03

Лукашенко рассказал, как «травить» коронавирус

РИА Новостивчера в 16:44
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Финансы

Агентство «Блумберг» допускает возможный обвал курса рубля на 30%

Аналитики агентства предупреждают, что это может произойти в случае сильного падения биржевых котировок на фондовом рынке США, как это было во время глобального финансового кризиса 2008 года.
Эхо Москвы вчера в 22:14
Общество

За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
ТАСС вчера в 19:23
Политика

Ученые и юристы выступили против поправок в Конституцию

Группа российских ученых, юристов, журналистов и писателей выступила против поправок в Конституцию.
Компания вчера в 08:58
Здоровье

ВОЗ сообщила о 14 тыс. новых заболевших коронавирусом за сутки

В общей сложности в мире инфицированы 167 тыс. 511 человек. ВОЗ перестала отдельно выделять Китай в отчётах о коронавирусе.
Говорит Москва 00:01
Шоу-бизнес

Дэниел Рэдклифф заявил, что из-за «Гарри Поттера» стал алкоголиком

Известный голливудский актер Дэниел Рэдклифф заявил, что стал алкоголиком из-за съёмок в «Гарри Поттере».
Аргументы недели 00:29
Политика

Власти России задумались о полном закрытии границ

Власти России рассматривают вариант фактически полного закрытия государственных границ из-за распространения коронавируса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах.
Lenta.ru вчера в 12:38
Космос

Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года

Российская газета вчера в 19:39
Политика

Спикер иркутского заксобрания Сергей Сокол ушел в отставку

Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник подал в отставку в связи с переходом в Государственную думу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.
ТАСС 00:38
Политика

Жители России планируют проголосовать за Путина в 2024 году

Соцопрос исследовательской компании "Инсомар" показал, что многие жители России планируют проголосовать за Владимира Путина в 2024 году.
Экономика сегодня вчера в 02:48
Общество

В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России

В АКОРТ отметили, что уже сейчас торговые сети уделяют особое внимание бесперебойной доставке товаров в небольшие торговые точки, где складские помещения ограничены по размерам.
Известия вчера в 17:01
Происшествия

Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Российская газета вчера в 09:04
Экономика

ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта.
Коммерсантъ 15 марта в 17:36
Хоккей

КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю

"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Газета.Ru вчера в 17:00
Финансы

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 12.03.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 15 марта в 15:33
Происшествия

В Новосибирске арестовали подозреваемого в убийстве главы ЖСК

Полицейские и следователи СК в Новосибирске задержали по подозрению в убийстве главы правления ЖСК "Залесский" 53-летнего бизнесмена, сейчас он арестован, сообщает во вторник управление СК РФ по Новосибирской области.
РИА Новости вчера в 23:53
Общество

Роскосмос перенес празднование Дня космонавтики из-за коронавируса

Роскосмос перенесет торжественное празднование Дня космонавтики, традиционно проходящее в Государственном кремлевском дворце в преддверии 12 апреля, из-за угрозы распространения коронавируса, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
РИА Новости 01:05
Происшествия

В Самарской области три человека заболели коронавирусом

Роспотребнадзор сообщает о трех случаях заболевания коронавирусом в Самарской области.
Вести.Ru вчера в 11:17
Политика

NYT: Байден победил на праймериз в Вашингтоне

Бывший вице-президент США Джо Байден пока одерживает победу в праймериз Демократической партии в штате Вашингтон, передает газета The New York Times.
Газета.Ru вчера в 21:20
Происшествия

Четыре человека пострадали при взрыве в доме в Смоленской области

Четыре человека пострадали при взрыве в доме в деревне Раковска Смоленской области.
ТАСС 00:18
Здоровье

В Петербурге вдвое выросло число людей с подозрением на коронавирус

В Санкт-Петербурге резко выросло количество госпитализированных людей с подозрением на коронавирус, сообщает Peterburg2.ru.
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 09:16
Общество

Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Evo-rus.com вчера в 07:10
Экономика

Эксперты оценили потери авиакомпаний от запрета полетов за рубеж

Возможное закрытие международного сообщения из-за пандемии коронавируса COVID-19 для российских авиакомпаний может привести к сокращению их прямой выручки на 360 млрд руб. до осени 2020 года, подсчитали для РБК эксперты консалтинговой компании Bain & Company.
РБК 01:01
Политика

В правительстве РФ удивлены реакцией Лукашенко на закрытие границы

В кабмине вызывает недоумение такая реакция главы республики на сообщение о закрытии границы РФ.
Аргументы недели вчера в 13:59
Общество

Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram

Министр образования Мурманской области Анна Головина на своей странице в Instagram поблагодарила всех, кто указал ей на ошибки в постах в соцсетях, и пообещала быть внимательнее.
РИА Новости вчера в 21:12
Происшествия

В Казахстане у двухлетней девочки обнаружили коронавирус

В Казахстане о первом случае заражения коронавирусом объявили 13 марта.
ТАСС 00:48
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным для просмотра на карантине

Фильм "Заражение" стал самой популярной лентой по онлайн-просмотрам у сидящих на карантине.
Народные новости вчера в 17:18
Наука

Открыт новый путь попадания коронавируса в организм

Как сообщает ToDay News Ufa, известно, что вирус SARS-COV-2 проникает в организм при помощи молекул белка ACE2, которые покрывают клетки легких.
ToDay News Ufa вчера в 12:44
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Транспорт

В РЖД отменили пассажирские поезда в Казахстан и обратно

1743.ru 00:20
Финансы

Рынок акций РФ открылся падением индексов РТС и МосБиржи на 1,9-3%

Рынок акций РФ открылся в понедельник новой волной снижения цен blue chips на фоне общемирового отката после обнуления ключевой ставки Федрезерва США и выхода в Китае негативных статданных, что подогрело опасения замедления глобальной экономики из-за распространения коронавируса по всему миру; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 1,9-3%.
Интерфакс вчера в 03:31
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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