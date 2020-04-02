Вчера один очень умный россиянин говорит: нужно физически бороться с ним. Я думаю, как же физически? Нужно себя оградить от опасности. Спортом заниматься нужно и на свежем воздухе быть. Нужно помочь легким.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал есть сливочное масло в рамках борьбы с коронавирусом.

Лукашенко посоветовал есть масло для борьбы с коронавирусом

Политика Убрали флаг Евросоюза в парламенте Италии Вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли показательно вынес флаг Евросоюза из своего кабинета, поскольку содружество не помогло стране в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Армия и оружие Столтенберг заявил, что коронавирус не подорвёт боеготовность НАТО Брюссель, 2 апреля 2020, 22:27 — REGNUM Даже на фоне коронавируса НАТО сохраняет боеготовность и продолжает отслеживать активность России в Прибалтике, заявил 2 апреля генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции глав МИД стран-членов Североатлантического альянса.

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