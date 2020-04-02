Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко посоветовал есть масло для борьбы с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал есть сливочное масло в рамках борьбы с коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать42
Александр Лукашенко
Вчера один очень умный россиянин говорит: нужно физически бороться с ним. Я думаю, как же физически? Нужно себя оградить от опасности. Спортом заниматься нужно и на свежем воздухе быть. Нужно помочь легким.
— Александр ЛукашенкоРБК вчера в 16:12

Подробнее о событии

Лукашенко посоветовал есть сметанное масло для борьбы с коронавирусом

РБКвчера в 16:12

Лукашенко назвал продукт, который борется с коронавирусом

Вести.Ruвчера в 15:47

Лукашенко рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

РИА Новостивчера в 14:59

Лукашенко назвал рецепт борьбы с пандемией коронавируса

News.ruвчера в 15:29

Лукашенко рассказал о мерах по борьбе с COVID-19

Газета.Ruвчера в 15:11

Лукашенко рекомендовал гулять и есть масло для борьбы с коронавирусом

Известиявчера в 15:40

Лукашенко посоветовал есть масло для борьбы с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 13:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 00:44, Ашберн
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек

Специалисты заявили, что число зараженных в мире превысило 1 млн человек, и это только по официальным данным.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:28
Политика

Убрали флаг Евросоюза в парламенте Италии

Вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли показательно вынес флаг Евросоюза из своего кабинета, поскольку содружество не помогло стране в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Live24 31 марта в 14:26
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова показала свадебное фото, на котором ей 32 года

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со своей свадьбы в 1979 году.
РИА Новости вчера в 08:53
Экономика

Что будет с экономикой России к концу выходных. Мнение бизнеса

РБК опросил представителей российского бизнеса — во сколько им обойдется почти месяц выходных, как они планируют выстраивать работу и в каком состоянии окажутся к их окончанию.
РБК вчера в 13:05
Здоровье

Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу

Lenta.ru вчера в 23:01
Гаджеты

Через неделю Xiaomi представит внешний аккумулятор с 30-Вт беспроводной зарядкой

В настоящее время Xiaomi продаёт внешние аккумуляторы ёмкостью 10000 мА·ч с возможностью беспроводной зарядки мощностью 10 и 20 Вт. Согласно свежим данным, китайский производитель планирует выпустить более мощный аккумулятор, ёмкость которого составит 20000 мА·ч. gizmochina.com Судя по опубликованным в сети изображениям, устройство будет доступно в двух версиях.
3DNews вчера в 15:31
Наука

Дефицит тестостерона помешал лейкоцитам справиться с меланомой

Американские ученые в результате экспериментов на мышах, склонных к развитию меланомы, обнаружили, что стерилизация самок не оказывает влияния на рост опухолей, а вот кастрация самцов повышает количество опухолевых очагов в несколько раз.
N+1 01 апреля в 12:32
Политика

Губернатор Камчатки ушел в отставку после критики из-за коронавируса

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку «в связи с переходом на новую должность», сообщила пресс-служба краевой администрации.
РБК вчера в 18:12
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
РИА Новости вчера в 23:43
Армия и оружие

Столтенберг заявил, что коронавирус не подорвёт боеготовность НАТО

Брюссель, 2 апреля 2020, 22:27 — REGNUM Даже на фоне коронавируса НАТО сохраняет боеготовность и продолжает отслеживать активность России в Прибалтике, заявил 2 апреля генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции глав МИД стран-членов Североатлантического альянса.
REGNUM вчера в 15:27
Происшествия

В Одессе задержали разыскиваемого в России «вора в законе»

Гражданин Российской Федерации, объявленный в розыск на территории России, задержан на Украине.
ТАСС вчера в 16:25
Экономика

Для малого и среднего бизнеса снижены ставки страховых взносов

Федеральным законом от 01.04.20 № 102-ФЗ установлены пониженные ставки страховых взносов для малых и средних предприятий.
Бухонлайн вчера в 10:55
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform 01 апреля в 08:39
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало с временем трансляции из-за технической задержки.
РБК вчера в 23:55
Общество

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости 01 апреля в 10:48
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но, как сообщается на официальном сайте мероприятия, организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.
НИА-Красноярск 31 марта в 22:45
Энергетика

Мировые цены на нефть росли более чем на 40% в ходе торгов 2 апреля

В ходе торгов в четверг, 2 апреля, цена на нефть марки Brent в моменте росла более чем на 40% — до $36 за баррель.
RT на русском вчера в 14:05
Здоровье

В Саратовской области коронавирусом заболел ребенок

В Саратовской области среди заболевших коронавирусом есть ребенок. Об этом сегодня сообщили на ежедневном брифинге областного минздрава.
ProBalakovo вчера в 08:40
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) 01 апреля в 01:52
Экономика

Промышленное производство в России сократилось на 1,2%

Индекс «ИПЕМ-производство», который характеризует состояние промышленности, в марте этого года сократился на 1,2% к марту 2019 года.
Коммерсантъ 00:32
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru 01 апреля в 05:17
Политика

Глава Коми Сергей Гапликов ушёл в отставку

News.ru вчера в 10:14
Энергетика

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Сказалось и то, что конкуренты на рынке сланцевой нефти более активно работали в Техасе, где затраты на разработку были ниже Пандемия, которая сопровождалась резким падением цен на нефть, ускорила долговую нагрузку Whiting и привела к ее банкротству.
РБК 01 апреля в 14:16
Общество

Кондратьев: Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю

Краснодарский край рассматривает возможность продления карантина еще на одну неделю. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг».
РБК Краснодар вчера в 14:03
Политика

Путин признал серьезную угрозу для москвичей из-за коронавируса

Глава государства признал, что на данный момент инфекция представляет серьезную угрозу для москвичей.
Lenta.ru вчера в 10:07
Происшествия

Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве

Газета.Ru вчера в 09:56
Общество

Назван срок окончания вспышки коронавируса в России

Прогноз дали в Федеральном медико-биологическом агентстве В России вспышка коронавируса COVID-19 должна закончиться к лету.
Челнинские известия вчера в 01:15
Общество

Руководство курорта «Усть-Качка» уволило сотрудников

Врио губернатора края поручил трудовой инспекции совместно с правоохранительными органами проверить действия руководства "Усть-Качки" на соответствие основному закону и трудовому кодексу, в результате которых были уволены сотрудники, и в дальнейшем не допускать подобных действий работодателей.
Новости Перми вчера в 06:47
Общество

Оперштаб разъяснил условия передвижения в Москве во время карантина

С 30 марта режим самоизоляции введен для жителей Москвы всех возрастов.
РИА Новости вчера в 22:59
Спорт

Недоглядели. Алтайский гимнаст Сергей Найдин заразился коронавирусом

Как оказалось, речь идет об алтайском гимнасте Сергее Найдине и главном тренере российской сборной Андрее Родионенко.
Аргументы и Факты - Алтай 00:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное