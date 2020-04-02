Коронавирус
Lenta.ruЛукашенко посоветовал есть масло для борьбы с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал есть сливочное масло в рамках борьбы с коронавирусом.
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Вчера один очень умный россиянин говорит: нужно физически бороться с ним. Я думаю, как же физически? Нужно себя оградить от опасности. Спортом заниматься нужно и на свежем воздухе быть. Нужно помочь легким.
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Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек
Специалисты заявили, что число зараженных в мире превысило 1 млн человек, и это только по официальным данным.
Политика
Убрали флаг Евросоюза в парламенте Италии
Вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли показательно вынес флаг Евросоюза из своего кабинета, поскольку содружество не помогло стране в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова показала свадебное фото, на котором ей 32 года
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со своей свадьбы в 1979 году.
Экономика
Что будет с экономикой России к концу выходных. Мнение бизнеса
РБК опросил представителей российского бизнеса — во сколько им обойдется почти месяц выходных, как они планируют выстраивать работу и в каком состоянии окажутся к их окончанию.
Здоровье
Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу
Гаджеты
Через неделю Xiaomi представит внешний аккумулятор с 30-Вт беспроводной зарядкой
В настоящее время Xiaomi продаёт внешние аккумуляторы ёмкостью 10000 мА·ч с возможностью беспроводной зарядки мощностью 10 и 20 Вт. Согласно свежим данным, китайский производитель планирует выпустить более мощный аккумулятор, ёмкость которого составит 20000 мА·ч. gizmochina.com Судя по опубликованным в сети изображениям, устройство будет доступно в двух версиях.
Наука
Дефицит тестостерона помешал лейкоцитам справиться с меланомой
Американские ученые в результате экспериментов на мышах, склонных к развитию меланомы, обнаружили, что стерилизация самок не оказывает влияния на рост опухолей, а вот кастрация самцов повышает количество опухолевых очагов в несколько раз.
Политика
Губернатор Камчатки ушел в отставку после критики из-за коронавируса
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку «в связи с переходом на новую должность», сообщила пресс-служба краевой администрации.
Политика
В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций
США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
Армия и оружие
Столтенберг заявил, что коронавирус не подорвёт боеготовность НАТО
Брюссель, 2 апреля 2020, 22:27 — REGNUM Даже на фоне коронавируса НАТО сохраняет боеготовность и продолжает отслеживать активность России в Прибалтике, заявил 2 апреля генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции глав МИД стран-членов Североатлантического альянса.
Происшествия
В Одессе задержали разыскиваемого в России «вора в законе»
Гражданин Российской Федерации, объявленный в розыск на территории России, задержан на Украине.
Экономика
Для малого и среднего бизнеса снижены ставки страховых взносов
Федеральным законом от 01.04.20 № 102-ФЗ установлены пониженные ставки страховых взносов для малых и средних предприятий.
Шоу-бизнес
Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова
Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало с временем трансляции из-за технической задержки.
Общество
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но, как сообщается на официальном сайте мероприятия, организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.
Энергетика
Мировые цены на нефть росли более чем на 40% в ходе торгов 2 апреля
В ходе торгов в четверг, 2 апреля, цена на нефть марки Brent в моменте росла более чем на 40% — до $36 за баррель.
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заболел ребенок
В Саратовской области среди заболевших коронавирусом есть ребенок. Об этом сегодня сообщили на ежедневном брифинге областного минздрава.
Общество
Изменился срок предоставления налоговой отчетности
Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Экономика
Промышленное производство в России сократилось на 1,2%
Индекс «ИПЕМ-производство», который характеризует состояние промышленности, в марте этого года сократился на 1,2% к марту 2019 года.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Политика
Глава Коми Сергей Гапликов ушёл в отставку
Энергетика
В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти
Сказалось и то, что конкуренты на рынке сланцевой нефти более активно работали в Техасе, где затраты на разработку были ниже Пандемия, которая сопровождалась резким падением цен на нефть, ускорила долговую нагрузку Whiting и привела к ее банкротству.
Общество
Кондратьев: Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю
Краснодарский край рассматривает возможность продления карантина еще на одну неделю. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг».
Политика
Путин признал серьезную угрозу для москвичей из-за коронавируса
Глава государства признал, что на данный момент инфекция представляет серьезную угрозу для москвичей.
Происшествия
Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве
Общество
Назван срок окончания вспышки коронавируса в России
Прогноз дали в Федеральном медико-биологическом агентстве В России вспышка коронавируса COVID-19 должна закончиться к лету.
Общество
Руководство курорта «Усть-Качка» уволило сотрудников
Врио губернатора края поручил трудовой инспекции совместно с правоохранительными органами проверить действия руководства "Усть-Качки" на соответствие основному закону и трудовому кодексу, в результате которых были уволены сотрудники, и в дальнейшем не допускать подобных действий работодателей.
Общество
Оперштаб разъяснил условия передвижения в Москве во время карантина
С 30 марта режим самоизоляции введен для жителей Москвы всех возрастов.
Спорт
Недоглядели. Алтайский гимнаст Сергей Найдин заразился коронавирусом
Как оказалось, речь идет об алтайском гимнасте Сергее Найдине и главном тренере российской сборной Андрее Родионенко.