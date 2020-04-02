Вчера один очень умный россиянин говорит: нужно физически бороться с ним. Я думаю, как же физически? Нужно себя оградить от опасности. Спортом заниматься нужно и на свежем воздухе быть. Нужно помочь легким.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал есть сливочное масло в рамках борьбы с коронавирусом.

Лукашенко посоветовал есть масло для борьбы с коронавирусом

Политика Украина поддержала санкции против Беларуси Украина присоединилась к санкциям против Беларуси, которые Европейский союз продлил до 28 февраля 2021 года.

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Общество Мантуров: Россия завезла из Китая 37 млн масок Россия закупила средства индивидуальной защиты у Китая, на данный момент в страну завезены 37 млн медицинских масок, заявил глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью Владимиру Соловьеву.

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Общество Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.

Политика Налоговое соглашение с Кипром будет изменено Россия направила официальное письмо правительству Республики Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение.