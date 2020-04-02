Коронавирус
Lenta.ruЛукашенко посоветовал есть масло для борьбы с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал есть сливочное масло в рамках борьбы с коронавирусом.
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Вчера один очень умный россиянин говорит: нужно физически бороться с ним. Я думаю, как же физически? Нужно себя оградить от опасности. Спортом заниматься нужно и на свежем воздухе быть. Нужно помочь легким.
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Политика
Украина поддержала санкции против Беларуси
Украина присоединилась к санкциям против Беларуси, которые Европейский союз продлил до 28 февраля 2021 года.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Наука
Шансы на обнаружение жизни на Марсе резко возросли
Политика
Путин объявил нерабочим весь апрель
По указу президента нерабочими объявлены все дни по 30 апреля из-за риска массового распространения коронавирусной инфекции.
Армия и оружие
В США опасаются распространения противоспутникового оружия
В США опасаются, что не только Россия и Китай смогут применять свои разработки, чтобы противостоять Вашингтону в космосе, но и другие страны способны мешать работе американских спутников, тем более что для этого можно использовать сравнительно недорогие технологии.
Футбол
Чемпионат Италии планируют возобновить 20 мая или в начале июня
Идея заключается в том, чтобы начать 20 мая или в начале июня и играть до конца июля. Обсуждаются и варианты с августом и сентябрём.
Общество
Мантуров: Россия завезла из Китая 37 млн масок
Россия закупила средства индивидуальной защиты у Китая, на данный момент в страну завезены 37 млн медицинских масок, заявил глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью Владимиру Соловьеву.
Здоровье
Минздрав Украины сообщил об ужесточении карантина из-за коронавируса
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил журналистам, что меры по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в стране будут ужесточены.
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери
Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Экономика
Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса
Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Политика
Кремль опроверг слова Трампа о переговорах России и Саудовской Аравии
В Кремле опровергли заявление американского лидера Дональда Трампа о телефонной беседе президента России Владимира Путина с принцем Саудовской Аравии.
Авто
На АвтоВАЗе рассказали о сборке Chevrolet Niva
Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.
Армия и оружие
Капитан авианосца «Теодор Рузвельт» запросил срочной помощи
Капитан американского атомного авианосца USS Theodore Roosevelt CVN-71 ("Теодор Рузвельт"), на борту которого зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом, запросил командование Военно-морских сил США о срочной помощи.
Экономика
Меры поддержки экономики разработают в Воронежской области
Как отметил глава региона, конкретные меры поддержки экономики региональной власти придется принимать в условиях постоянно меняющейся системы координат.
Футбол
Тер Штеген поставил «Барселоне» ультиматум
Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поставил руководству ультиматум, согласно которому он согласен заключить с «сине-гранатовыми» новый контракт лишь при условии двукратного увеличения заработной платы, сообщает Diario Sport.
Общество
У водителей и пассажиров такси в Москве могут уточнить цель поездки
Оперштаб Москвы сообщил, что сотрудник правоохранительных органов может остановить частный автомобиль или такси, чтобы уточнить цель поездки.
Хоккей
«Адмирал» не примет участие в новом сезоне КХЛ
Владивостокский «Адмирал» не примет участие в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Происшествия
В Приморье нашли почти всех сбежавших пассажиров рейса из Таиланда
Восемь из 12 пассажиров рейса, прибывшего из Таиланда, которые сбежали из аэропорта Владивостока, уже найдены, сообщил журналистам представитель правительства Приморья.
Общество
Комаровский рассказал об опасности заражения коронавирусом от одежды
Известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что есть риск заражения новым коронавирусом от одежды.
Энергетика
Цена нефти на российском рынке стала отрицательной
Падение цен на мировую нефть привело к тому, что на российском рынке нефти ценовые формулы показали отрицательное значение.
Политика
Евросоюз извинился перед Италией
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен извинилась перед Италией за отсутствие помощи в борьбе с коронавирусом в разгар пандемии.
Футбол
Тренер вратарей «Спартака» — о первой встрече с Черчесовым: «Пропустили по пиву»
Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчик рассказал о знакомстве с главным тренером России Станиславом Черчесовым.
Здоровье
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с пандемией COVID-19
Сегодня, 2 апреля, президент России выступил с обращением к гражданам.
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Политика
Налоговое соглашение с Кипром будет изменено
Россия направила официальное письмо правительству Республики Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение.
Религия
В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху
Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Общество
В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции
Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.