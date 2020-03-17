Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЛукашенко посоветовал «травить» коронавирус водкой

Белорусский президент Александр Лукашенко посоветовал «травить» коронавирусную инфекцию водкой, а также чаще мыть руки и посещать сауну, чтобы избежать заражения COVID-19. В ходе встречи в Минске с чиновниками Лукашенко дал советы по защите от коронавируса.
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Лукашенко предложил бороться с коронавирусом при помощи водки и сауны

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Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной

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Лукашенко посоветовал «травить» коронавирус водкой

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Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах.
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Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
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Министерство обороны США располагает лишь ограниченными ресурсами для того, чтобы помогать гражданским властям в борьбе с коронавирусом, заявил в понедельник представитель Пентагона Джонатан Рэт Хоффман.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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