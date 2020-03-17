Коронавирус
RT на русскомЛукашенко посоветовал «травить» коронавирус водкой
Белорусский президент Александр Лукашенко посоветовал «травить» коронавирусную инфекцию водкой, а также чаще мыть руки и посещать сауну, чтобы избежать заражения COVID-19. В ходе встречи в Минске с чиновниками Лукашенко дал советы по защите от коронавируса.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 20:38, Ашберн
Общество
В расписание сдачи ЕГЭ внесут изменения из-за коронавируса
Как заявила сегодня в ходе заседания координационного совета при правительстве России по борьбе с распространение коронавируса вице-премьер Татьяна Голикова, досрочную сдачу ЕГЭ перенесут, дата будет определена в ближайшее время.
Политика
Прокуроры в США просят прекратить дело против «Конкорда»
Американские прокуроры по делу против российской компании «Конкорд менеджмент» о «вмешательстве в выборы в США» просят суд прекратить дело, говорится в ходатайстве прокуроров по делу.
Политика
Путин назвал плюсы и минусы санкций
О санкциях как стимуле для развития экономики рассказал в четырнадцатой серии видеоинтервью ТАСС президент Владимир Путин.
Здоровье
Главврач Боткинской больницы: при коронавирусе может быть «мокрый» кашель
Накануне чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич после лабораторного подтверждения заражения коронавирусом нового типа перечислил симптомы заболевания.
Общество
Российский шеф-повар раскритиковал рецепт борща от украинского коллеги
Происшествия
В Бразилии около 400 заключенных совершили побег из тюрьмы
По данным портала G1, до побега заключенные взяли в заложники сотрудников тюрьмы, которых удерживают в колонии до сих пор.
Здоровье
Европа стала главным очагом коронавируса. Сценарии развития пандемии
Что происходит в Европе сейчас На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала Европу главным очагом распространения коронавируса.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек
Экономика
Названы потери банков в РФ из-за коронавируса и обвала цен на нефть
Аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" посчитали потери российских банков на фоне ситуации на нефтяном рынке и пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Политика
Терешкова разговаривала с Путиным после своего выступления в Госдуме
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах.
Футбол
Матч РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» отменили
Встреча 23-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом», которая должна была пройти в Москве в воскресенье, 22 марта, отменена.
Экономика
Минэкономразвития подготовило реформу процедуры банкротства
Минэкономразвития хочет сократить сроки и издержки процедуры и значительно увеличить размер погашения требований кредиторов, оно направило на согласование в министерства и ведомства такой законопроект.
Армия и оружие
Штабный вариант: на базе Ми-38 создадут воздушный командный пункт
Винтокрылый штаб Как сообщили "Известиям" источники в российском военно-промышленном комплексе, ожидается, что воздушный командный пункт (ВКП) на базе вертолета Ми-38 должен быть готов к весне следующего года.
Футбол
«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом
Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
Здоровье
Петербургские работодатели защищают работников от коронавируса
Петербургские компании получили рекомендации по защите работников от коронавируса.
Общество
Правительство нашло еще одну проблему в борьбе с коронавирусом
Правительство России нашло еще одну проблему в борьбе с распространением коронавируса — проблему информационного взаимодействия власти и населения.
Политика
Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию
Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Музыка
Шнуров рассказал, останется ли Флорида Чантурия после Евровидения с группой «Ленинград»
Выступление на "Евровидении" вокалистки группы "Ленинград" Флориды Чантурии в составе группы Little Big не означает, что она покинет "Ленинград".
Политика
Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что украинский Госрезерв пуст.
Политика
Россия ограничит въезд иностранцев
Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.
Футбол
35% представителей «Валенсии» Черышева заболели коронавирусом
Ранее сообщалось, что коронавирусом заболели пять представителей «Валенсии», среди которых три футболиста — Эсекьель Гарай, Эльяким Мангаля и Хосе Луис Гайя.
Экономика
Гроза прямо по курсу
Закрытие ряда международных авианаправлений в паре с ослаблением курса рубля грозит авиации кризисом, заявили эксперты.
Общество
Школы в Москве закроют с 21 марта
Общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта в связи с распространением коронавируса.
Политика
NYT: Байден победил на первичных выборах в штате Вашингтон
Бывший вице-президент США Джозеф Байден гарантировал себе победу на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся 10 марта в штате Вашингтон.
Финансы
Bloomberg прогнозирует доллар по 97 рублей
Отмечается, что с 19 февраля доллар уже вырос на 18% по отношению к рублю.
Шоу-бизнес
Актер из сериала «Игра престолов» заболел коронавирусом
Норвежский актер Кристофер Хивью, наиболее известный по роли Тормунда в сериале "Игра престолов", сообщил о положительном результате теста на коронавирус.
Происшествия
Бывшего банкира сдали полиции вкладчики
Находившегося в розыске экс-главу Межтрастбанка поймали в его квартире Как стало известно "Ъ", в Москве вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Армия и оружие
Пентагон предупредил об ограниченных ресурсах для борьбы с COVID-19
Министерство обороны США располагает лишь ограниченными ресурсами для того, чтобы помогать гражданским властям в борьбе с коронавирусом, заявил в понедельник представитель Пентагона Джонатан Рэт Хоффман.