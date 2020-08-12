Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЛукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов

Главными задачами для органов власти и Совета безопасности Белоруссии является защита граждан, конституционного строя и обеспечение функционирования органов управления, сообщает «БелТА» со ссылкой на действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Читать в источнике
Комментировать1,1K
с чего всё началось
По его словам, сейчас найважнейшими задачами являются обеспечение безопасности граждан, а также защита конституционного строя и "обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", передает
 Telegram-канал "Пул первого".
Московский Комсомолец07:52

Подробнее о событии

Лукашенко собрал совещание по вопросам защиты конституционного строя

Известия08:05

Лукашенко созвал совещание Совбеза

Lenta.ru07:58

Лукашенко собрал совещание по протестам

Комсомольская правда07:43

Лукашенко созвал совещание по «защите конституционного строя»

Газета.Ru07:52

Лукашенко провел совещание по вопросам защиты конституционного строя

РИА Новости07:51

Лукашенко собрал совещание «по защите конституционного строя»

RT на русском07:50

Лукашенко заявил о необходимости защитить граждан и конституционный строй

ТАСС07:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7379 источников, обновлено в 15:58, Ашберн
Происшествия

Заслуженная артистка РФ Валентина Легкоступова впала в кому

Невские Новости вчера в 05:28
221
Политика

В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты

В Белоруссию прилетел спецборт Воздушно-космических сил (ВКС) России, следует из данных сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar.
Газета.Ru 11:33
448
Политика

В ВОЗ оценили регистрацию российской вакцины от коронавируса

Напомним, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.
Реальное время 07:47
641
Общество

Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостей 02:34
14
Футбол

Арбитр Турбин рассудит «Спартак» и «Ахмат» во втором туре РПЛ

Бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным обслужит матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом».
RT на русском 15:11
Хоккей

«Бостон» победил «Каролину» в овертайме матча Кубка Стэнли

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в первом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
RT на русском 15:04
Происшествия

В Москве задержали нескольких протестующих у посольства Белоруссии

Столичные сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников несанкционированной акции возле посольства Белоруссии в Москве.
Интерфакс 14:29
2
Происшествия

Задержан наехавший на милиционера в Минске водитель

Lenta.ru 15:39
1
Происшествия

Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт

Врачи подтвердили инсульт у актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 07:52
879
Шоу-бизнес

Дочь Белуччи и Касселя снялась в бикини для модного бренда

Дочь актеров Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева снялась в рекламной кампании для итальянского дома моды Dolce & Gabbana в откровенном купальнике.
ФАН 15:17
1
Происшествия

В Минске ОМОН открыл огонь по людям на балконах жилого дома

Бойцы ОМОНа открыли стрельбу по жильцам домов, находившимся на балконах и кричавшим участникам митинга, где можно спрятаться от бежавших за ними силовиков.
РБК 15:41
783
Футбол

«ПСЖ» обыграет «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов 12 августа

Сегодня в 22:00 по московскому времени «Аталанте» предстоит провести матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Vprognoze.ru 13:25
Происшествия

В Минске снова задерживают журналистов

В Минске снова задерживают журналистов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на лишенный аккредитации правозащитный центр "Весна".
Газета.Ru 14:31
Космос

На российском сегменте МКС испытывают широкополосный интернет

Военное обозрение 08:07
2
Политика

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты 10 августа в 07:05
151
Политика

Олимпийский чемпион Тихонов поддержал Лукашенко

Ситуацию в республике прокомментировал четырехкратный олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов.
ФАН 13:55
94
Политика

Задержанные в Белоруссии россияне могут вернуться в РФ до конца недели

«Не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства уже в ближайшее время, возможно до конца недели», - уточнил источник.
Аргументы недели 15:31
232
Шоу-бизнес

Представленное российской моделью платье сочли способным вызвать боль

Lenta.ru 15:23
2
Политика

Украина пытается обвинить Россию в провокации в Азовском море

Борис Бабин, экс-представитель украинского президента в Крыму, сообщил о том, что российское пограничное судно подплыло к берегам Украины на расстояние менее чем две мили в Азовском море.
Discover24 06:09
50
Происшествия

Юристы оценили шансы белорусов отсудить деньги за битые силовиками машины

Позднее белорусские СМИ сообщили, что силовики останавливали сигналящие машины, которые ехали на небольшой скорости, и задерживали некоторых водителей.
РБК 08:01
1
Происшествия

В суде представили список найденного в квартире историка Соколова

RT на русском 14:24
194
Армия и оружие

Американский генерал назвал цели передислокации сил США в Европе

Главной целью передислокации сил США в Европе является укрепление сдерживания России, сообщил замначальника Объединённого комитета начальника штабов ВС США генерал Джон Хайтен.
RT на русском 15:24
Здоровье

Доктор Мясников назвал необычный симптом рака

Врач Александр Мясников в эфире канала "Россия-1" рассказал, что повышенное содержание кальция в крови может указывать на наличие онкологического заболевания.
Газета.Ru 10:26
12
Шоу-бизнес

Киану Ривз после посещения Петербурга объяснил хмурость россиян

АБН 10:44
14
Шоу-бизнес

Наталья Рудова подтвердила первую беременность

Российская актриса Наталья Рудова официально подтвердила слухи о своей беременности. Об этом она рассказала в социальных сетях.
NewInform 10:28
26
Общество

Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Дирижер Владимир Спиваков выступил с обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и отказался от выданного им Ордена Франсиска Скорины.
РИА Новости 09:36
1,6K
Происшествия

Один из задержанных белорусов умер в больнице после автозака

В Гомеле умер один из задержанных милицией.
BFM.ru 15:37
243
Экономика

Держать планку: кабмин хочет снизить эквайринг в рамках нацпроекта

Нововведение будет действовать в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщили "Известиям" два источника, близких к кабмину.
Известия вчера в 17:01
2
Происшествия

Полиция задержала взявшего заложника в Миланском соборе мужчину

Полиция Милана задержала мужчину, который удерживал в заложниках охранника Миланского собора. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:18
1
Политика

Глава Октябрьского района Витебска заставил переписать протокол на участке, где победила Тихановская

В Сети опубликована аудиозапись, на которой предположительно глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский отчитывает членов одной их участковых комиссий, требуя изменить протокол в пользу одного из кандидатов на выборах президента Белоруссии.
Росбалт 06:30
1
Как работают Яндекс.Новости?
Президентская кампания в БеларусиБольше новостей по теме
Главное