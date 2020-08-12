Политика
Rambler News ServiceЛукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов
Главными задачами для органов власти и Совета безопасности Белоруссии является защита граждан, конституционного строя и обеспечение функционирования органов управления, сообщает «БелТА» со ссылкой на действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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с чего всё началось
По его словам, сейчас найважнейшими задачами являются обеспечение безопасности граждан, а также защита конституционного строя и "обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", передает Telegram-канал "Пул первого".Московский Комсомолец07:52
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Заслуженная артистка РФ Валентина Легкоступова впала в кому
Невские Новости вчера в 05:28
Политика
В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты
В Белоруссию прилетел спецборт Воздушно-космических сил (ВКС) России, следует из данных сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar.
Газета.Ru 11:33
Политика
В ВОЗ оценили регистрацию российской вакцины от коронавируса
Напомним, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.
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Общество
Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге
Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостей 02:34
Футбол
Арбитр Турбин рассудит «Спартак» и «Ахмат» во втором туре РПЛ
Бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным обслужит матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом».
RT на русском 15:11
Хоккей
«Бостон» победил «Каролину» в овертайме матча Кубка Стэнли
«Бостон Брюинз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в первом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
RT на русском 15:04
Происшествия
В Москве задержали нескольких протестующих у посольства Белоруссии
Столичные сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников несанкционированной акции возле посольства Белоруссии в Москве.
Интерфакс 14:29
Происшествия
Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
Врачи подтвердили инсульт у актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 07:52
Шоу-бизнес
Дочь Белуччи и Касселя снялась в бикини для модного бренда
Дочь актеров Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева снялась в рекламной кампании для итальянского дома моды Dolce & Gabbana в откровенном купальнике.
ФАН 15:17
Происшествия
В Минске ОМОН открыл огонь по людям на балконах жилого дома
Бойцы ОМОНа открыли стрельбу по жильцам домов, находившимся на балконах и кричавшим участникам митинга, где можно спрятаться от бежавших за ними силовиков.
РБК 15:41
Футбол
«ПСЖ» обыграет «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов 12 августа
Сегодня в 22:00 по московскому времени «Аталанте» предстоит провести матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Vprognoze.ru 13:25
Происшествия
В Минске снова задерживают журналистов
В Минске снова задерживают журналистов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на лишенный аккредитации правозащитный центр "Весна".
Газета.Ru 14:31
Космос
На российском сегменте МКС испытывают широкополосный интернет
Военное обозрение 08:07
Политика
Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь
Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты 10 августа в 07:05
Политика
Олимпийский чемпион Тихонов поддержал Лукашенко
Ситуацию в республике прокомментировал четырехкратный олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов.
ФАН 13:55
Политика
Задержанные в Белоруссии россияне могут вернуться в РФ до конца недели
«Не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства уже в ближайшее время, возможно до конца недели», - уточнил источник.
Аргументы недели 15:31
Политика
Украина пытается обвинить Россию в провокации в Азовском море
Борис Бабин, экс-представитель украинского президента в Крыму, сообщил о том, что российское пограничное судно подплыло к берегам Украины на расстояние менее чем две мили в Азовском море.
Discover24 06:09
Происшествия
Юристы оценили шансы белорусов отсудить деньги за битые силовиками машины
Позднее белорусские СМИ сообщили, что силовики останавливали сигналящие машины, которые ехали на небольшой скорости, и задерживали некоторых водителей.
РБК 08:01
Происшествия
В суде представили список найденного в квартире историка Соколова
RT на русском 14:24
Армия и оружие
Американский генерал назвал цели передислокации сил США в Европе
Главной целью передислокации сил США в Европе является укрепление сдерживания России, сообщил замначальника Объединённого комитета начальника штабов ВС США генерал Джон Хайтен.
RT на русском 15:24
Здоровье
Доктор Мясников назвал необычный симптом рака
Врач Александр Мясников в эфире канала "Россия-1" рассказал, что повышенное содержание кальция в крови может указывать на наличие онкологического заболевания.
Газета.Ru 10:26
Шоу-бизнес
Наталья Рудова подтвердила первую беременность
Российская актриса Наталья Рудова официально подтвердила слухи о своей беременности. Об этом она рассказала в социальных сетях.
NewInform 10:28
Общество
Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена
Дирижер Владимир Спиваков выступил с обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и отказался от выданного им Ордена Франсиска Скорины.
РИА Новости 09:36
Происшествия
Один из задержанных белорусов умер в больнице после автозака
В Гомеле умер один из задержанных милицией.
BFM.ru 15:37
Экономика
Держать планку: кабмин хочет снизить эквайринг в рамках нацпроекта
Нововведение будет действовать в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщили "Известиям" два источника, близких к кабмину.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
Полиция задержала взявшего заложника в Миланском соборе мужчину
Полиция Милана задержала мужчину, который удерживал в заложниках охранника Миланского собора. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:18
Политика
Глава Октябрьского района Витебска заставил переписать протокол на участке, где победила Тихановская
В Сети опубликована аудиозапись, на которой предположительно глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский отчитывает членов одной их участковых комиссий, требуя изменить протокол в пользу одного из кандидатов на выборах президента Белоруссии.
Росбалт 06:30