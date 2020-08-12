с чего всё началось

Главными задачами для органов власти и Совета безопасности Белоруссии является защита граждан, конституционного строя и обеспечение функционирования органов управления, сообщает «БелТА» со ссылкой на действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов

Политика В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты В Белоруссию прилетел спецборт Воздушно-космических сил (ВКС) России, следует из данных сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar. 448

Общество Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT. 14

Футбол Арбитр Турбин рассудит «Спартак» и «Ахмат» во втором туре РПЛ Бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным обслужит матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом».

Хоккей «Бостон» победил «Каролину» в овертайме матча Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в первом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Шоу-бизнес Дочь Белуччи и Касселя снялась в бикини для модного бренда Дочь актеров Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева снялась в рекламной кампании для итальянского дома моды Dolce & Gabbana в откровенном купальнике. 1

Футбол «ПСЖ» обыграет «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов 12 августа Сегодня в 22:00 по московскому времени «Аталанте» предстоит провести матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Происшествия В Минске снова задерживают журналистов В Минске снова задерживают журналистов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на лишенный аккредитации правозащитный центр "Весна".

Политика Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс. 151

Политика Олимпийский чемпион Тихонов поддержал Лукашенко Ситуацию в республике прокомментировал четырехкратный олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов. 94

Политика Украина пытается обвинить Россию в провокации в Азовском море Борис Бабин, экс-представитель украинского президента в Крыму, сообщил о том, что российское пограничное судно подплыло к берегам Украины на расстояние менее чем две мили в Азовском море. 50

Армия и оружие Американский генерал назвал цели передислокации сил США в Европе Главной целью передислокации сил США в Европе является укрепление сдерживания России, сообщил замначальника Объединённого комитета начальника штабов ВС США генерал Джон Хайтен.

Здоровье Доктор Мясников назвал необычный симптом рака Врач Александр Мясников в эфире канала "Россия-1" рассказал, что повышенное содержание кальция в крови может указывать на наличие онкологического заболевания. 12

Шоу-бизнес Наталья Рудова подтвердила первую беременность Российская актриса Наталья Рудова официально подтвердила слухи о своей беременности. Об этом она рассказала в социальных сетях. 26

Общество Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена Дирижер Владимир Спиваков выступил с обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и отказался от выданного им Ордена Франсиска Скорины. 1,6K