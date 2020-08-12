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Octagon.Media
Octagon.Media

Лукашенко собрал совещание Совбеза по протестам в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл совещание Совбеза по протестам в республике.В источнике
С чего всё началось
По его словам, сейчас найважнейшими задачами являются обеспечение безопасности граждан, а также защита конституционного строя и "обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", передает
 Telegram-канал "Пул первого".
Московский Комсомолец07:52
Подробнее о событии
Известия

Лукашенко собрал совещание по вопросам защиты конституционного строя

Известия08:05
РИА Новости

Лукашенко провел совещание по вопросам защиты конституционного строя

РИА Новости07:51
ТАСС

Лукашенко заявил о необходимости защитить граждан и конституционный строй

ТАСС07:54
Газета.Ru

Лукашенко созвал совещание по «защите конституционного строя»

Газета.Ru07:52
Lenta.ru

Лукашенко созвал совещание Совбеза

Lenta.ru07:58
RT на русском

Лукашенко собрал совещание «по защите конституционного строя»

RT на русском07:50
Комсомольская правда

Лукашенко собрал совещание по протестам

Комсомольская правда07:43

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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Пиняев, за которым следит «Манчестер», забил первый гол в ФНЛ в 15 лет

Встреча в Домодедове завершилась со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Илья Молтенинов (23-я минута) и 15-летний Сергей Пиняев (64), который стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ.
РИА Новости11:30

Изобличивший полковника Черкалина экс-сотрудник ФСБ освобожден по УДО

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника Управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Михаила Горбатова, приговоренного к четырем с половиной годам колонии по делу о мошенничестве.
Интерфакс07:25
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В храмах РПЦ помолились за погибших на подлодке «Курск» моряков

В военных храмах Русской православной церкви прошли панихиды по погибшим на подлодке "Курск" в 2000 году, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
РИА Новости11:16
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Список фильмов с реальными сценами секса составлен

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufaвчера в 06:22
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Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новости10:39
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