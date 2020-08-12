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Rambler News Service
Rambler News Service

Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов

Главными задачами для органов власти и Совета безопасности Белоруссии является защита граждан, конституционного строя и обеспечение функционирования органов управления, сообщает «БелТА» со ссылкой на действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
По его словам, сейчас найважнейшими задачами являются обеспечение безопасности граждан, а также защита конституционного строя и "обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", передает
 Telegram-канал "Пул первого".
Московский Комсомолец07:52
Подробнее о событии
Lenta.ru

Лукашенко созвал совещание Совбеза

Lenta.ru07:58
ТАСС

Лукашенко заявил о необходимости защитить граждан и конституционный строй

ТАСС07:54
РБК

Лукашенко после трех дней протестов собрал совещание по ситуации в стране

РБК07:47
РИА Новости

Лукашенко провел совещание по вопросам защиты конституционного строя

РИА Новости07:51
RT на русском

Лукашенко собрал совещание «по защите конституционного строя»

RT на русском07:50
Газета.Ru

Лукашенко созвал совещание по «защите конституционного строя»

Газета.Ru07:52
Комсомольская правда

Лукашенко собрал совещание по протестам

Комсомольская правда07:43

В ВОЗ оценили появление российской вакцины от коронавируса

Напомним, что первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России во вторник, получила название "Спутник V". Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
Российская газета07:30
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В России предлагается изменить систему начисления зарплат бюджетникам

На совещании о реформировании системы оплаты труда бюджетников секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил изменить систему начисления зарплаты бюджетникам, а именно врачам, учителям, работникам сферы культуры, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru00:20
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Морпехи Тихоокеанского флота десантировались на Командорских островах

По сообщению пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ), подразделения морской пехоты впервые произвели учебное десантирование парашютным способом на Командорских островах к востоку от Камчатки.
Военное дело05:46
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Левников рассудит «Локомотив» и «Краснодар» в матче второго тура ЧР

Кирилл Левников назначен главным арбитром матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Локомотивом" и "Краснодаром", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости14:04

Недельная дефляция вернулась в РФ впервые с сентября 2019 года

Снижение потребительских цен в РФ за неделю с 3 по 10 августа составило 0,1% после нулевых значений три недели подряд, роста по 0,1% двумя неделями ранее и скачка на 0,3% в первую "тарифную неделю" июля, сообщил в среду Росстат.
Интерфакс13:18
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