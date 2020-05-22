Политика
RT на русскомЛукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу создать собственную ракету дальностью до 300 км. Об этом сообщает БЕЛТА. Отмечается, что соответствующее заявление он сделал во время посещения предприятия НПООО «ОКБ ТСП», которое работает в оборонно-промышленном комплексе страны.
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 20:54, Ашберн
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 16:31
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
Общество
В Великобритании введут карантин для всех въезжающих в страну
По словам министра внутренних дел Великобритании Прити Патель, страна уже преодолела пик коронавирусной инфекции, и теперь правительство должно принять меры, чтобы защитить население от завозных случаев.
Evo-rus.com 14:32
Футбол
15 лет назад состоялось эпичное дерби «Спартак» — ЦСКА. Судил матч немецкий арбитр
Сегодня исполнилось 15 лет одному из самых ярких дерби в истории противостояния «Спартака» и ЦСКА.
Спорт-Экспресс 10:36
Происшествия
Братья-убийцы Костевы все же будут казнены
Граждане Белоруссии, братья Станислав и Илья Костевы все-таки будут казнены, согласно исключительной мере наказания страны.
Вести.Ru 10:44
Шоу-бизнес
Адвокат Лолиты прокомментировал «избиение» ее бывшего мужа
Московский Комсомолец вчера в 10:48
Политика
На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к выборам осенью
Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли выборы по украинскому законодательству, заявил представитель Украины в контактной группе Алексей Резников 22 мая в эфире телепередачи «Свобода слова Савика Шустера».
ИА Красная Весна 17:32
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
Известия 10:52
Общество
Автоконцерн Renault оказался на грани банкротства
Французский автопроизводитель Renault «борется за свое выживание», возможно закрытие нескольких заводов компании в стране, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Взгляд.ру 14:19
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском 20:11
Общество
Каждый седьмой имеет антитела к коронавирусу
Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу.
Вести.Ru 03:55
Футбол
«Манчестер Юнайтед» подал в суд на создателей игры Football Manager
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" подал в суд на разработчиков симулятора Football Manager в лице компании Sports Interactive за неправомерное использование названия команды.
ТАСС Спорт 15:10
Происшествия
МЧС предлагает ужесточить наказание за пожары по неосторожности
МЧС предлагает ужесточить наказание за пожары по неосторожности, в том числе при сжигании сухой травы.
РЕН ТВ 20:41
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Коммерсантъ 19 мая в 18:36
Общество
ВОЗ назвала новый мировой эпицентр коронавируса
Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что Южная Америка стала новым мировым очагом коронавирусной инфекцией.
Невские Новости 16:51
Армия и оружие
Турция захватила кусок греческой земли
Турецкие военные и спецназ полиции захватили кусок греческой земли на спорной границе, проходящей по реке Эврос (другое название Марица).
Lenta.ru 14:30
Общество
В Индии число погибших от циклона «Ампан» выросло до 80
По меньшей мере 80 человек погибли от удара циклона "Ампан" по индийскому штату Западная Бенгалия, сообщила главный министр штата Мамата Банерджи.
РИА Новости 03:56
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Космос
Компания «Космокурс» разрабатывает сверхлёгкую ракету-носитель
Ореанда-Новости вчера в 09:16
Здоровье
Минздрав ускорит выход на рынок препарата против коронавируса
Минздрав сократит сроки выхода на рынок препарата "Фавипиравир", который может быть эффективен в борьбе с коронавирусом.
Life.ru 20:34
Армия и оружие
В Киеве назвали США виновниками «потери» Крыма
В 2014 году Украина потеряла Крым потому, что США потребовали от Киева не применять оружие, и тем самым позволили России его забрать, заявил заместитель главы Секретариата президента Украины времен Виктора Ющенко Александр Чалый.
ФАН 19:26
Авто
Mazda начала выпуск первого электромобиля Mazda MX-30
Стало известно, что на предприятии в Хиросиме началось серийное производство Mazda MX-30 — первого электрического авто бренда.
32CARS.ru 20 мая в 12:26
Общество
Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку
Афиша Daily 03:05
Наука
Нейросеть превзошла человека в определении характера личности по фото
Российским математикам и психологам удалось создать необычную нейросеть, способную угадывать черты характера личности по фото.
OAnews 13:37
Шоу-бизнес
Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой
Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ 07:03
Авто
BMW X8 M может стать полностью самостоятельной моделью
Разработку «заряженного» гибрида BMW X8 M всецело возьмёт на себя подразделение M. Судя по новой утечке, кроссовер окажется самостоятельной моделью: её построят с нуля на платформе, отличной от нынешнего флагмана X7.
Motor 04:42
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился в СИЗО коронавирусом
Братья Магомедовы были задержаны в марте 2018 года.
Интерфакс 15:34