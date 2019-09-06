Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает "БелТА". Он отметил братский характер отношений с Россией, при этом он назвал Россию "старшим братом".
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Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию

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МВД РФ подготовило поправки в закон, согласно которому получить права на вождение автобусом можно только с 24 лет, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
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Скончался певец, исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ушел из жизни известный певец и музыкант Юрий Петерсон. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 71 год, сообщает ТАСС.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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